Samsung запустила в Украине программу утилизации старых и неработающих телефонов

Обычно после своего жизненного цикла старый телефон в лучшем случае пылится где-то на полке, если он еще работает, его можно попытаться продать. Однако, в основном нерабочие телефоны оказываются на свалке, чем вредят экологии. Samsung Electronics начала программу утилизации, которая позволит правильно избавиться от старого устройства.

Как работает программа утилизации от Samsung

Сначала вам нужно позвонить на номер 0-800-502-000 или заполнить форму на сайте, после чего вы получите номер товарно-транспортной накладной. Далее вам нужно запаковать смартфон и отправить по полученной ТТН "Новой почтой".

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Важно отметить, что пользователь при отправке телефона ничего не платит – все расходы на стороне компании.

Если же где-то возле вас есть автоматизированный сортировочный центр, вы можете пойти туда и оставить смартфон в специальном контейнере.



Последовательность действий для отправки телефона на утилизацию / Samsung

Что происходит со смартфонами дальше

Телефоны и смартфоны отправленные в рамках программы утилизации отправляются на специальные предприятия, где шаг за шагом их разбирают на составляющие:

часть элементов измельчают,

пластиковые элементы корпуса и другие составляющие отправляют на повторное производство,

а другую часть должным образом утилизируют в рамках экологических требований.

Samsung не впервые проводит такую ​​программу. Еще с 2015 года компания реализовывает подобные программы по всему миру. По состоянию на 2019 год в рамках аналогичных программ компания утилизировала более, а теперь эта программа будет и в Украине.

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Почему выбрасывать смартфон на свалку опасно

Дело в том, что современный смартфон состоит из ряда материалов, которые после попадания в почву и воду могут отравлять большую часть территории. Особенно это касается аккумуляторных батарей – химические соединения с батареи, попадая в окружающую среду, наносят ущерб почве и организму животных и человека.



Утилизируйте смартфоны безопасно / Фото Samsung