Как работает программа утилизации от Samsung

Сначала вам нужно позвонить на номер 0-800-502-000 или заполнить форму на сайте, после чего вы получите номер товарно-транспортной накладной. Далее вам нужно запаковать смартфон и отправить по полученной ТТН "Новой почтой".

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно

Важно отметить, что пользователь при отправке телефона ничего не платит – все расходы на стороне компании.

Если же где-то возле вас есть автоматизированный сортировочный центр, вы можете пойти туда и оставить смартфон в специальном контейнере.



Последовательность действий для отправки телефона на утилизацию / Samsung

Что происходит со смартфонами дальше

Телефоны и смартфоны отправленные в рамках программы утилизации отправляются на специальные предприятия, где шаг за шагом их разбирают на составляющие:

часть элементов измельчают,

пластиковые элементы корпуса и другие составляющие отправляют на повторное производство,

а другую часть должным образом утилизируют в рамках экологических требований.

Samsung не впервые проводит такую ​​программу. Еще с 2015 года компания реализовывает подобные программы по всему миру. По состоянию на 2019 год в рамках аналогичных программ компания утилизировала более 38 тысяч смартфонов, а теперь эта программа будет и в Украине.

Не пропустите Что ни в коем случае нельзя делать со старыми телефонами

Почему выбрасывать смартфон на свалку опасно

Дело в том, что современный смартфон состоит из ряда материалов, которые после попадания в почву и воду могут отравлять большую часть территории. Особенно это касается аккумуляторных батарей – химические соединения с батареи, попадая в окружающую среду, наносят ущерб почве и организму животных и человека.



Утилизируйте смартфоны безопасно / Фото Samsung

Не можете выбрать технику, нужен осмотр или распаковка? Посетите страницу ASUS. Это пионер украиноязычного Facebook, созданный в далеком 2009 году. Здесь вы найдете сотни видео о технике, а также презентации новых ноутбуков в онлайн-формате.