Как работает программа утилизации от Samsung
Сначала вам нужно позвонить на номер 0-800-502-000 или заполнить форму на сайте, после чего вы получите номер товарно-транспортной накладной. Далее вам нужно запаковать смартфон и отправить по полученной ТТН "Новой почтой".
Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно
Важно отметить, что пользователь при отправке телефона ничего не платит – все расходы на стороне компании.
Если же где-то возле вас есть автоматизированный сортировочный центр, вы можете пойти туда и оставить смартфон в специальном контейнере.
Последовательность действий для отправки телефона на утилизацию / Samsung
Что происходит со смартфонами дальше
Телефоны и смартфоны отправленные в рамках программы утилизации отправляются на специальные предприятия, где шаг за шагом их разбирают на составляющие:
- часть элементов измельчают,
- пластиковые элементы корпуса и другие составляющие отправляют на повторное производство,
- а другую часть должным образом утилизируют в рамках экологических требований.
Не пропустите Что ни в коем случае нельзя делать со старыми телефонами
Почему выбрасывать смартфон на свалку опасно
Дело в том, что современный смартфон состоит из ряда материалов, которые после попадания в почву и воду могут отравлять большую часть территории. Особенно это касается аккумуляторных батарей – химические соединения с батареи, попадая в окружающую среду, наносят ущерб почве и организму животных и человека.
Утилизируйте смартфоны безопасно / Фото Samsung