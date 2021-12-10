Концепция раздвижных экранов медленно выходит на рынок потребительской электроники. Мы уже видели раздвижные телевизоры, смартфоны и планшеты. В большинстве случаев здесь отличилась Samsung – компания, судя по всему, делает большую ставку на такие устройства после успеха серии гибких смартфонов Galaxy Z. Теперь очередь дошла и до часов.

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Как будут выглядеть раздвижные часы

Патентная заявка была рассмотрена еще 2 июня 2021 года Всемирной организацией интеллектуальной собственности, но известно о ней стало лишь 9 декабря, когда документация появилась в свободном доступе.

Как пишет источник, в вероятных часах от Samsung круг будет превращаться в овал. Этот концепт на отдаленное будущее продемонстрирован на следующих изображениях:

Умные часы с раздвижным экраном / Фото Letsgodigital

В обычном состоянии экран часов круглый.

При определенных обстоятельствах (например, для более удобного чтения сообщений) он делится на два полукруга, каждое из которых вытягивается в длину от центра.

В результате круг превращается в овал, а площадь экрана вырастает на 40 процентов.

При этом компания предлагает несколько вариаций процесса раздвижения экрана. Например, нажатием на боковую клавишу или свайпами на сенсорном экране.

В месте условного разрыва экрана (то есть по центру круга) в Samsung разместили камеру. Соответственно, для ее активации нужно будет раздвинуть экран. Там же сможет уместиться и вспышка и дополнительные датчики.

Традиционно напоминаем: существование патента необязательно означает воплощение его в жизнь. Компания может действительно выпустить такое устройство, а может отказаться от него в процессе тестирования, если оно не оправдает надежд разработчиков.