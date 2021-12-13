Патент, заявка на который была подана Samsung во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (WIPO) в июне, содержит подробную информацию о смарт-часах с дисплеем, который разворачивается для увеличения полезной площади.

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Кроме того, предполагается возможность поворота экрана для использования как в портретной, так и в альбомной ориентации.

Интересные фишки нового гаджета

Для "растяжения" дисплея будет использоваться вращающийся вал с механизмом на базе шестерен, который будет приводиться в действие вручную.

на базе шестерен, который будет приводиться в действие вручную. Устройство получит камеру, что спрятана под дисплейной панелью.

В патенте также описаны многочисленные датчики, которые могут отслеживать частоту сердечных сокращений, АД и насыщение крови кислородом.

Samsung готовит новые смарт-часы с революционным экраном / Фото LetsGoDigital

Интересно! В патенте описывается совместимость устройства с активным стилусом типа S Pen.

Пока трудно предположить, когда подобное устройство выйдет на рынок, однако его появление станет однозначно важным этапом для рынка потребительской электроники.