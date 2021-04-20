Samsung вполне может использовать титан. Он дороже, чем алюминий, но при этом гораздо легче и тоньше.

Интересно Facebook придумал следующий шаг в голосовых сообщениях, но вам это не понравится

Что известно

Источник отмечает, что Samsung оснастит по крайней мере одну из своих новых сложных моделей смартфонов особо прочной рамкой, которую производитель называет Armor Frame.

В разные годы Samsung использовала различные типы корпусов для смартфонов, от пластиковых до металлических и алюминиевых. Последний используется для топовых моделей линейки Samsung Galaxy, таких как серия Galaxy S21, а также Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip.



Торговая марка принадлежит к классу 9 с описанием "Рамки смартфонов" / Фото LetsGoDigital

Самым большим недостатком алюминиевой рамки является то, что со временем она становится менее жесткой, что приводит к потере прочности. Это могло бы поощрить Samsung адаптировать и улучшить рамку своих новых сложных смартфонов.

Предполагают, что крепкая рамка будет соответствовать военному стандарту MIL-STD-810G, а потому может быть ударопрочной.