Samsung, возможно, начинает отключать российские карты "Мир" от сервиса Samsung Pay

Крупные компании уже давно отключили для россиян работу Visa и MasterCard в своих платежных сервисах, а недавно Apple и Google закрыли последнюю лазейку – карты "Мир". У Samsung же эта опция до сих пор остается.

В последние дни пользователи разумных часов Samsung начали массово жаловаться на проблемы с платежами через систему Samsung Pay при использовании банковских карт "Мир". Это может означать, что компания начала постепенно отключать российскую платежную систему от своего сервиса.

Интересно Apple и Google закрыли лазейку, позволявшую использовать карты "Мир" для мобильных платежей

Что известно

Жалобы появились в отзывах в приложении в Google Play.

Пользователи сообщают, что карты "Мир" стало невозможно привязать к сервису.

Интересно, что проблемы наблюдаются только при использовании часов. Со смартфонами все работает правильно.

Разместите поддержку карт "Мир"! В телефоне работает. Значит, юридических вопросов нет. Неприятно, когда забирают функцию, на которую я рассчитывал,

– жалуется бедный россиянин.

Для часов используется отдельное приложение под названием Samsung Pay (Watch Plug-in). В него нужно заново добавлять все карты, даже если на телефоне установлен Samsung Pay.

Проблема может быть связана со сбоем программного обеспечения и вскоре Samsung выпустит исправление. Но также существует шанс, что компания наконец-то начала отключать оккупантов от своих сервисов.

Официальных комментариев нет, однако известно, что 14 марта компания Samsung пообещала, что сервис Samsung Pay продолжит свою работу в России — карты Mastercard и Visa будут отключены, но платежи по картам "Мир" будут работать. Ранее подобные обещания давала и Apple, а затем все равно отключила карты "Мир".