В сети уже предположили, что новинку могут представить на будущей презентации. Состоится она 20 октября на очередном мероприятии Samsung Unpacked.

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Что известно о возможном смартфоне

Намек на возможный выход специальной версии появился в твиттере компании.

"Вы еще не забыли о #GalaxyZFlip3? Нам все еще нужно поговорить", – написали в сообщении, добавив хэштег #GalaxyxBTS.

Таким образом компания сообщила, что ее гибкий смартфон будет получать какие-то обновления и модификации.

Обычно специальные версии любых устройств, таких как часы или смартфоны, получают новый оригинальный цвет корпуса, наборы обоев, виджетов, дополнительных аксессуаров в стиле франшизы, которой посвящены. Однако Galaxy Z Flip 3 уже сейчас доступен в лавандовом цвете, очень похожем на фирменный цвет, который ранее Samsung использовала для других продуктов BTS Edition.

Как бы там ни было, такой смартфон публика, скорее всего, встретит одобрительно, как это было в свое время с Galaxy S20+ BTS Edition и Galaxy Buds+ BTS Edition. Ведь и без того нынешняя серия Z получила хорошие отзывы, показав отличные продажи – всего через 10 дней после презентации они обошли результаты всех других складных устройств Samsung за 2021 год.