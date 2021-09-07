1-3 сентября в Берлине прошла конференция SEMI Europe Summit, которая освещает последние технологические тенденции в мире полупроводников, камер, систем MEMS и другого. Во время своей презентации вице-президент Samsung и руководитель отдела автомобильных датчиков Хечан Ли представил интересную инфографику, которая показывает историю развития камер компании. Самое интересное – впереди.

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576 мегапикселей

Инфографика Samsung показывает процесс развития сенсоров для камер / Фото Samsung ​

На графике виден прогресс датчиков изображения Samsung, начиная с 2000 года. Тогда южнокорейский производитель создал датчик разрешением 0,3 мегапикселя.

В 2010 году был выпущен датчик разрешением 5 мегапикселей.

В 2013 году компания представила датчик на 8 мегапикселей и вместе с тем технологию ISOCELL. Она вывела съемку на новый уровень, улучшив ее характеристики за счет уменьшения перекрестного влияния соседних пикселей.

Год спустя, в 2014, смартфоны получили камеры на 16 мегапикселей с размером пикселя в 1 микрометр.

В 2017 году вышел датчик на 24 мегапикселя, а в 2019 представили 48 и 64 мегапикселя – последние популярны до сих пор, активно появляясь в бюджетных моделях.

Датчики на 108 мегапикселей мы увидели в прошлом году. 200 мегапикселей дебютировали в начале сентября 2021 года. Смартфонов с этими датчиками пока нет на рынке.

Однако это не все. График заканчивается в 2025 году и отметкой в 576 мегапикселей. Это означает, что компания не собирается останавливаться в гонке мегапикселей и будет продолжать работать над развитием сенсоров в сторону увеличения количества пикселей. Конечно же, в промежутке между 2021 и 2025 годами нас, вероятно, еще ждут сенсоры на 300 и 400 мегапикселей. Первый может увидеть мир уже в следующем году.

Интересно также то, что 2021 год компания обозначила камерой "более 108 мегапикселей", а не цифрой 200. Вполне возможно, что в этом году еще могут представить сенсор, который будет иметь более 200 Мп.