Компания Samsung удалила сообщение, в котором шутила над решением Apple убрать зарядное устройство из комплекта iPhone 12. По предположениям некоторых СМИ причиной тому является аналогичные планы не поставлять зарядки с новыми Galaxy.

Что известно

В день анонса новых iPhone компания Samsung опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, в котором напомнила, что ее смартфоны поставляются с зарядными устройствами, лучшими камерами и аккумуляторами, памятью и производительностью. Могло бы показаться, что это обычная, типичная реклама, ведь упоминалось сразу несколько характеристик продукции. Если бы не одно "но". К публикации прикрепили фотографию только зарядного устройства с подписью "входит в комплект поставки вашего Galaxy". Пользователи посчитали это троллингом компании Apple. Теперь же, как сообщает HTTech, публикацию удалили. И поклонникам Samsung "не понравится то, что будет дальше".

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Публикация, которую удалила компания Samsung / Скриншот tjournal

По сообщениям некоторых источников, сейчас есть доказательства того, что Samsung планирует отказаться от зарядки, что входит в комплект поставки Galaxy S21. Выход этой линейки запланирован на январь 2021 года.

Ранее Apple объявила о мерах, которые будет принимать по сохранению экологии и сведения своего "углеродного следа" до нуля к 2030 году. Да, компания убрала адаптер питания и проводные наушники не только из комплектов новых iPhone 12, но и из коробок с другими моделями.

В начале декабря власти Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в комплект поставки. По мнению государственных органов, компания не предоставила достаточно доказательств в пользу удаления адаптера, а продажа iPhone без него нарушает законы страны.