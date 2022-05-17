Samsung создает совершенно новый процессор для своих флагманских смартфонов

Компания Samsung планирует отказаться от использования чипов Snapdragon и Exynos во флагманских смартфонах. Взамен время она разрабатывает новые процессоры, которые смогут конкурировать с Apple A.

Как отмечает источник, информация пока находится на уровне слухов. Ее первоисточником является южнокорейское издание Inews24 и надежный инсайдер IceUniverse, которому принадлежит далеко не один правдивый слив информации.

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Что известно о новом процессоре

Сообщается, что руководство компании обсуждает новый подход к созданию чипов, аналогичный тому, что использует Apple в своей A-серии. Эти процессоры в свое время просто "взорвали" рынок, задав новую высокую планку в качестве и характеристиках. Пока ни одна компания не смогла приблизиться к показателям процессоров iPhone.

Новая однокристальная система разрабатывается специально для линейки флагманских смартфонов Galaxy S. Вероятно, Samsung не будет продавать технологию сторонним производителям, как это сейчас делает со своими Exynos, на которых сегодня работают некоторые смартфоны Motorola и Vivo.

Однако ждать новинку еще долго. Начало использования ее в смартфонах прогнозируется не ранее 2025 года.

Источник пишет, что официальные лица Samsung недовольны негативной реакцией на скандал с замедлением смартфонов Galaxy S22 из-за сервиса Game Optimization Service (GOS). Кроме того, смартфоны не показали желаемой производительности и достаточно сильно нагреваются как с использованием Snapdragon 8 Gen 1, так и Exynos 2200.

В старых чипсетах Exynos, выпущенных до 2020 года, использовались процессорные ядра Samsung, но компания закрыла подразделение по разработке ядер ЦП в декабре 2019 года. Поэтому неясно, по какому пути пойдет компания теперь. Однако у нее достаточно времени и, судя по всему, она не спешит с разработкой.