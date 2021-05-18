Не так давно уже появлялись новости о том, что Samsung готовит процессоры нового поколения для автомобилей Tesla. То, что стало известно сейчас, не противоречит той информации, а скорее дополняет ее, доказывая в очередной раз, что Samsung заинтересована в том, чтобы ее чипы различных модификаций устанавливались в автомобили. А сейчас это еще и может улучшить финансовое положение дел некоторых производителей.

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Samsung и Hyundai

Компания Samsung объединила усилия с Hyundai Motor Co., чтобы сотрудничать с правительством Южной Кореи и некоторыми агентствами в стремлении разрешить глобальную нехватку микросхем. Соглашение, недавно подписанное обеими компаниями, Корейским институтом электронных технологий, Корейским институтом автомобильных технологий и Министерством торговли, промышленности и энергетики должно многое изменить.

Согласно плану, он будет способствовать созданию более надежной местной цепочки поставок жизненно важных полупроводников, необходимых для многих производственных процессов в стране. То есть это касается не только автомобилей одного из крупнейших в мире концернов.

Соглашение в первую очередь ориентировано на автомобильную промышленность Южной Кореи. В случае успеха партнерства возможны глобальные перспективы для обеих компаний. Одна станет больше зарабатывать на производстве процессоров и наберется опыта в этом направлении, а другая - сможет быстрее выйти из кризиса и получить не урезаны какие-то универсальные чипы, а то, что нужно именно ей.

Автомобильные процессоры

Samsung и Hyundai будут вместе разрабатывать сверхэффективные полупроводники следующего поколения, микросхемы управления батареями, датчики изображения и прикладные процессоры для автомобильных развлекательных / информационных систем.

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Полупроводниковая промышленность – это долгосрочная и капиталоемкая отрасль. Итак, выгоды от партнерства, если оно будет, станут заметными через несколько лет. Samsung уже проводит исследования по альтернативному способу получения чипов. Это может привести не столько к увеличению их производительности, сколько к ускорению процесса производства и его упрощение. В перспективе это может удешевить чипы.

Пока нет большого количества подробностей относительно сотрудничества двух крупных компаний. Скорее всего, они будут раскрыты в ближайшее время. Но уже сейчас можно сказать, что начинается что-то интересное.