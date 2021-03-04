Компания Samsung официально представила новую технологию ISOCELL 2.0. Производитель говорит, что она должна повысить качество камеры смартфонов.

В частности, технология ISOCELL 2.0 повышает светочувствительность и может снизить уровень шумов в датчиках изображений для камер топовых смартфонов.

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Впервые эта технологию ISOCELL презентовали в 2013 году. Она снижает цветовые перекрестные помехи между пикселями, устанавливая физический барьер. В результате, пиксели небольшого размера способны обеспечивать точную цветопередачу.

Технология ISOCELL 2.0: смотрите видео

В первой версии технологии ISOCELL физические барьеры создавались с использованием металла. Далее появилась методика ISOCELL Plus. Она предусматривала, что "стенки" вокруг точек выполнены на основе нового оптимизированного материала.

В чем преимущество ISOCELL 2.0

Новая технология ISOCELL 2.0 предусматривает дальнейшее улучшение структуры барьеров. В результате, повышается светочувствительность и сводятся к минимуму цветовые перекрестные помехи.

В результате, даже очень малые пиксели способны поглощать достаточно света, что позволяет формировать четкие красочные изображения с высоким разрешением.