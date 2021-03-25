Южнокорейская корпорация Samsung собирается выпустить первый в мире смартфон с дважды складывающимся дисплеем. Уже сейчас есть рендеры, демонстрирующие, как примерно будет выглядеть смартфон.

Пока другие производители соревнуются за первенство на рынке складных смартфонов, Samsung решила сделать шаг вперед и разработать устройство, которое бы состояло сразу из трех частей. Оно будет сгибаться в двух местах, в отличие от других современных гибких моделей.

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Что известно

Новинка пока не получила названия. Дисплей смартфона в развернутом состоянии получит соотношение сторон 16:9. Экран из трех секций получит два шарнира, но как именно будет реализован процесс сборки – пока не известно.



Рендер новой разработки Samsung, созданный на основе описаний / Фото Nikkei

Стоит отметить, что ранее Samsung запатентовала несколько вариантов конструкций смартфонов с экраном, складывающимся в двух местах. Один из самых интересных вариантов дизайна демонстрирует патент, опубликованный в конце 2020 года. Он описывает широкое устройство, боковые части которого могут складываться назад, делая смартфон более компактным.

Новинка станет третьей моделью гибкого смартфона от Samsung и будет выпускаться вместе с преемниками Galaxy Z Fold и Z Flip. Новый форм-фактор должен закрепить за компанией статус лидера в сфере производства устройств с матрицами, которые способны складываться.