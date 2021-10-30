Тестовая версия One UI 4.0 на базе Android 12 вышла в начале сентября, на данный момент доступна только тем, кто участвует в программе предварительного тестирования прошивок. Стабильная версия для всех пользователей должна выйти в свет не позднее декабря.

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Что нового в One UI 4.0

На конференции для разработчиков Samsung Developers Conference рассказали, что новая версия прошивки разрабатывалась с нуля, а интерфейс стал более удобным и понятным для пользователей по сравнению с предыдущими. Также компания опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала некоторые особенности обновления.

Демонстрация следующей версии оболочки One UI 4.0: видео

В целом, система перенимает на себя общие визуальные тенденции, которые вводит Android 12.

В частности, анонсированы новые возможности касательно кастомизации интерфейса, настройки его визуальных компонентов.

Цветовые акценты будут подбираться под цвет обоев.

Обновили виджеты. Они были приведены в один общий вид (даже от сторонних разработчиков), наполнились новыми функциями и настройками.

(даже от сторонних разработчиков), наполнились новыми функциями и настройками. Изменения получит и ночной режим для лучшего восприятия и режим "Картинка в картинке".

Визуальные улучшения ожидают и панели уведомлений и настроек – это касается как порядка размещения элементов, так и в целом дизайна.

Теперь станет легче управлять источником воспроизведения звука, в том числе на заблокированном экране.

Обещают лучшую плавность работы и тактильную отдачу, лучшее звучание и новые фишки в приложении Камера.

Новая прошивка также получит функцию конфиденциальности, которую встроила в Android 12 компания Google. Речь идет о специальном уведомлении в правом верхнем углу, которое сообщит пользователю при использовании камеры или микрофона. Таким образом, смартфон покажет, если какое-то приложение будет пытаться подслушать, что происходит вокруг.

Специальное меню покажет, как ваши данные используются смартфоном и приложениями. Например, сколько и какие приложения подключались к камере, микрофону или функции определения локации.

Можно выбрать, хотите ли вы поделиться с приложениями точным расположением или приблизительным.

Какие смартфоны обновятся до One UI 4.0

Официальный список смартфонов и планшетов Samsung, которые получат стабильную версию прошивки, выглядит так:

Серия Galaxy S

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy S10 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy S10+ (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy S10e (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy S10 Lite

Серия Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G – Последнее обновление ОС Android)

Galaxy Note 10 (LTE/5G – Последнее обновление ОС Android)

Galaxy Note 10 Lite

Серия Galaxy Z/Fold

Galaxy Fold (LTE/5G – Последнее обновление ОС Android)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Серия Galaxy A

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy A01 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy A11 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy A31 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy A41 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy A21 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy A21s (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy A02s (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy A03s

Galaxy A12 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Серия Galaxy M

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy M02 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy M21 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy M21s (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy M31s (Последнее обновление ОС Android)

Серия Galaxy F

Galaxy F41 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy F62

Galaxy F02s (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy Xcover

Galaxy Xcover Pro (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy Xcover 5

Серия планшетов Galaxy Tab

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy Tab A7 (Последнее обновление ОС Android)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3 (Последнее обновление ОС Android)