Слухи о том, что флагманский смартфон Galaxy S21 компании Samsung представят 14 января, получили официальное подтверждение. Samsung разослала представителям медиа приглашения на мероприятие Unpacked.

Презентация начнется в 17:00 по киевскому времени. Из-за пандемии коронавируса Galaxy Unpacked пройдет в виртуальном формате. Презентацию будут транслировать в прямом эфире на сайте компании, а также на YouTube, пишет официальный сайт компании.

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Что известно о будущих продуктах

Ожидается анонс трех новых смартфонов, преемников прошлогодней серии Galaxy S20: модели S21 и S21 Plus, которые, по слухам, будут похожи по спецификациям, но будут отличаться по размеру, а также модель S21 Ultra. Последняя получит мощную камеру, изогнутый дисплей и поддержку стилуса S-Pen.

Благодаря многочисленным утечкам характеристики новинок уже давно не являются секретом. Смартфон Galaxy S21, как сообщают инсайдеры, оснащен 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В модели Galaxy S21 Plus диагональ AMOLED-дисплея равна 6,7 дюйма, разрешение и частота обновления такие же, а у смартфона Galaxy S21 Ultra с 6,8-дюймовым экраном – QHD+ с частотой обновления 120 Гц.



Так будут выглядеть новые смартфоны Galaxy S21 / Фото Samsung

Версии смартфонов для рынка США получат чипсет Snapdragon 888, а в глобальных вариантах будет использоваться чип Exynos 2100 собственного производства Samsung.

Смартфон Galaxy S21 Ultra будет оснащен новой основной камерой второго поколения на 108 мегапикселей в комплекте с двумя 12-мегапиксельными сенсорами. Модели Galaxy S21 и S21 Plus, как ожидается, получат основную камеру на 64 мегапикселей, дополненную двумя датчиками на 12 мегапикселей.

По слухам, новинки поступят в продажу до конца января.

Кроме смартфонов вероятно покажут беспроводные наушники Galaxy buds Pro, способные составить конкуренцию Apple AirPods Pro. Galaxy buds Pro будут поставляться с футляром для беспроводной зарядки в трех цветовых вариантах. Новые функции наушников включают активное шумоподавление, а также поддержку пространственного звука.



Galaxy buds Pro вероятно представят вместе со смартфонами линейки Galaxy / Фото Samsung

И еще одна новинка, которую могут анонсировать 14 января – Galaxy SmartTag. Это умная метка, которую можно прикрепить к кошельку, ключам или любому другому устройству, чтобы можно было его отследить в случае потери. Предполагают, что Galaxy SmartTag будет стоить от 20 до 30 долларов, что позволит ему составить конкуренцию брелок-трекерам Tile.