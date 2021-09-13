Проверенный инсайдер Ice Universe, который в свое время выдал много правдивых данных еще до их официального анонса, рассказал, что Samsung уже работает над преемником Galaxy Note 20. Вместе с тем стало известно и о первой его возможной особенности, если компания воплотит в жизнь новый патент.

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Что известно

В своей петиции фанаты предлагали чередовать смартфоны серий Galaxy S и Galaxy Note. Это вроде должно положительно повлиять на продажи, которые ежегодно падают все больше, дать возможность владельцам телефонов "соскучиться" за новыми устройствами и обеспечить возможность реальных изменений в гаджетах, а не только поверхностных обновлений, ради которых нет желания перейти на новый смартфон.

Если информация Ice Universe правдива, то компания собирается воплотить в жизнь именно такой замысел – чередовать эти две серии, выпуская их через год. Инсайдер ссылается на информатора из цепочки поставок, который якобы видел доказательства существования нового флагмана линейки Note.

Таким образом уже в следующем году мир может увидеть Galaxy Note 21 или Galaxy Note 22 – точное название, конечно же, пока не известно.

Стилус, камера и новый патент

Однако известны некоторые другие детали. Компания запатентовала интересное решение, которое позволит отказаться от фронтальной камеры в моделях Note, даже от подэкранной. Такой шаг будет возможным только в этой линейке, поскольку только она по умолчанию продается со стилусом S Pen. Именно в него предлагают поместить камеру.

Патент называется "Портативные терминалы, в том числе съемные камеры".



Патент "Портативні термінали, в тому числі зйомні камери" / Фото Let's Go Digital​





Патент "Портативные терминалы, в том числе съемные камеры" / Фото Let's Go Digital

Судя по концептам, стилус можно будет использовать двумя способами:

Выдвинуть из корпуса частично, чтобы он лишь немного выглядывал, открывая камеру.

Полностью достать стилус и фотографировать, держа его в руке как беспроводную камеру

Новый S Pen также предусматривает наличие специального зажима, которым можно будет закрепить стилус на одежде, что даст новые возможности использования его камеры без использования рук (ждем жалоб на нарушение конфиденциальности, как с новыми очками от Facebook). Стилус можно будет связать с телефоном с помощью Wi-Fi, Bluetooth или NFC. Это позволит использовать его как пульт дистанционного управления для основной камеры, а также обеспечит реализацию функций воздушных жестов.

Традиционно напоминаем, что наличие патента не означает, что он обязательно будет воплощен в жизнь. Пока никаких подтверждений или опровержений от компании нет.

Напомним, недавно стало известно, что компания не продлила регистрацию торговой марки Galaxy Note, хотя сделала это для других своих серий – Galaxy Z, Galaxy S, Galaxy A и Galaxy M. Это стало поводом для очередных разговоров о том, что серия мертва. Однако издание Let's Go Digital выражает противоположное мнение: соответствующие права у Samsung зарезервированы до 2023 года, а это значит, что она имеет еще два года на их продолжение.