Компания Samsung создала оригинальный аксессуар для своих новых наушников Galaxy Buds Pro. Это новый чехол, созданный в форм-факторе легендарного телефона-лягушки.

Да, футляр больше напоминает знаменитые телефоны-раскладушки Anycall T100 и Anycall E700, которые выпускали в начале двухтысячных годов, сообщает CNET.

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Как видно на фото, футляр не только интересный аксессуар, он еще и имеет внешний экран, поэтому на нем отображается дата и время.

Аксессуар для наушников

Цена

Аксессуар идет в подарок покупателям наушников Galaxy Buds Pro, правда только на территории Южной Кореи. Акция продлится до 31 января.

Отдельно футляр можно будет купить примерно за 30 долларов (850 гривен).

Относительно наушников, то Samsung принимает на Galaxy Buds Pro предварительные заказы. Рекомендованная цена на украинском рынке составляет 5 499 гривен.