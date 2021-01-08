Компания Samsung разработала новый пульт дистанционного управления для своих смарт-телевизоров. Им будут комплектоваться панели уже с текущего года. Одна из особенностей новинки – батареи с солнечными элементами.

Пульт может заряжаться от искусственного или естественного освещения. Кроме того, восполнение запаса энергии может осуществляться через симметричный разъем USB Type-C, рассказывает сайт frandroid.

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Что известно

Изменения в конструкции позволили убрать традиционный отсек для батареек типа ААА. По заявлениям южнокорейского гиганта, данный шаг поможет сократить отходы примерно на 99 миллионов элементов AAA за следующие семь лет.

Кроме того, при производстве новых пультов Samsung будет использовать до 24 процентов вторичного пластика из переработанных бутылок. Это поможет дополнительно сократить негативное влияние на экологию.



Samsung презентовала пульт для телевизора, который работает на солнечной панели / Фото Samsung

Напомним, что компания Samsung анонсировала новейшие умные телевизоры MICRO LED, флагманские устройства Neo QLED и интерьерные The Frame.

В ближайшие годы Samsung собирается следовать стратегии Going Green, которая предусматривает несколько долгосрочных программ устойчивого развития ТВ-направления: сокращение углеродного следа, повышение энергетической эффективности, а также применение экологической упаковки.