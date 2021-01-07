Компания Samsung Electronics провела в преддверии выставки CES 2021 виртуальный запад First Look, в ходе которого, кроме телевизоров Neo QLED и MICRO LED, представила обновленные телевизоры серии Lifestyle TV, что получили новый дизайн и форм-факторы.

Новые модели серии The Frame получили более тонкий корпус – примерно наполовину тоньше предыдущих версий. Он сопоставим с толщиной традиционных рамок для фотографий, пишет Engadget.

Интересно Википедия назвала самые популярные статьи украинского сегмента в 2020 году

Что известно

Пользователям предложат новые варианты рамок в пяти цветах и двух стилях: "Современный" (Modern) и "Скошенные грани" (Beveled), что позволит подобрать вариант для любой комнаты.

Телевизор похож на рамку для фото / Фото Samsung

Клиентам, подписанным на встроенное приложение "Магазин искусств", The Frame даст возможность загружать на экранах телевизоров более чем 1400 произведений искусства из крупнейших галерей и музеев мира. При выключении телевизоры The Frame переходят в режим "Картина", и помещение превращается в картинную галерею.

Новая интеллектуальная технология "Автоматический куратор" анализирует предпочтения пользователя и рекомендует произведения искусства на его вкус.

Отдельной изюминкой линейки 2021 года стала модель с возможностью переключения режимов с горизонтального на вертикальный и наоборот. Звучит знакомо: формфактор с поворотным экраном использовался в модели Sero 2019 года. Однако возможность вращения экрана доступна не во всей линейке 2021 года, а только у компактной 43-дюймовой модели.