Samsung представила следующее поколение часов Galaxy Watch: новые функции, чип и интерфейс
Источник:24 канал
Прошла презентация Unpacked компании Samsung, в рамках которой основное внимание было приковано к сложным смартфонам. Однако кроме них компания показала новые часы – Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic
В новых моделях Samsung перешла к операционной системе Wear OS от Google с собственной оболочкой One UI Watch. Часы получили ряд интересных изменений по сравнению с предыдущим поколением.
Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно
Характеристики новых Samsung Galaxy Watch4
Функции
Одно из заметных новшеств – так называемая функция биоимпедансного анализа тела. Как заявляет производитель, она осуществляет глубокий анализ состояния здоровья пользователя и его физической формы, измеряя массу скелетных мышц, скорость метаболизма, содержание воды и жира в организме и другие показатели.
Чтобы получить подробный отчет, достаточно лишь приложить два пальца к кнопкам – за 15 секунд часы соберут 2400 единиц данных и представит отчет.
Кроме того, система поддерживает решения сторонних разработчиков: Adidas Running, Calm, Strava, Spotify и других.
Немного обновили интерфейс. Как утверждает Samsung, он стал еще более интуитивным для лучшего взаимодействия со сторонним ПО. Например, усовершенствованный компас теперь умеет совмещать свою работу с Google Картами.
Серия Samsung Galaxy Watch4 / Фото Samsung
Железо
- Часы оснастили новыми чипами Exynos W920, изготовленными по 5-нанометровой технологии.
- Объем оперативной памяти вырос до 1,5 гигабайта.
- Встроенной памяти предусмотрено 16 гигабайтов.
Galaxy Watch4
- Будут продаваться новинки в двух вариантах – 40 и 44 миллиметра в диаметре.
- Super AMOLED экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass DX+.
- У младшей модели он имеет 396х396 пикселей, а у старшей – 450х450 пикселей.
- Корпус изготовлен из алюминия.
Galaxy Watch4 Classic
- Версия Classic продается в размерах 42 и 46 миллиметров.
- Разрешение 396х396 и 450х450 пикселей соответственно.
- Защитное стекло Gorilla Glass DX.
- Материал корпуса – нержавеющая сталь.
Samsung Galaxy Watch4 / Фото Samsung
Цены
Новинки пока можно предзаказать через официальные каналы поставки.
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic с экраном на 46 миллиметров стоит 12 499 за версию с eSIM и 10 999 без нее. Доступны черный и серебряный цвета.
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic с экраном на 42 миллиметра стоит 9 999 гривен в аналогичных цветах.
- Samsung Galaxy Watch 4 с eSIM в золотом цвете и с экраном 40 миллиметров отдают за 8 499 гривен.
- Samsung Galaxy Watch 4 с экраном 44 миллиметра – 7 999 гривен в зеленом, серебряном и черном цветах.
- Samsung Galaxy Watch 4 с экраном 40 миллиметров – 6 999 гривен в золотом, серебряном и черном цветах.
Samsung Galaxy Watch4 / Фото Samsung