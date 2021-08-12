В новых моделях Samsung перешла к операционной системе Wear OS от Google с собственной оболочкой One UI Watch. Часы получили ряд интересных изменений по сравнению с предыдущим поколением.

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Характеристики новых Samsung Galaxy Watch4

Функции

Одно из заметных новшеств – так называемая функция биоимпедансного анализа тела. Как заявляет производитель, она осуществляет глубокий анализ состояния здоровья пользователя и его физической формы, измеряя массу скелетных мышц, скорость метаболизма, содержание воды и жира в организме и другие показатели.

Чтобы получить подробный отчет, достаточно лишь приложить два пальца к кнопкам – за 15 секунд часы соберут 2400 единиц данных и представит отчет.

Кроме того, система поддерживает решения сторонних разработчиков: Adidas Running, Calm, Strava, Spotify и других.

Немного обновили интерфейс. Как утверждает Samsung, он стал еще более интуитивным для лучшего взаимодействия со сторонним ПО. Например, усовершенствованный компас теперь умеет совмещать свою работу с Google Картами.

Серия Samsung Galaxy Watch4 / Фото Samsung

Железо

Часы оснастили новыми чипами Exynos W920, изготовленными по 5-нанометровой технологии.

Объем оперативной памяти вырос до 1,5 гигабайта.

Встроенной памяти предусмотрено 16 гигабайтов.

Galaxy Watch4

Будут продаваться новинки в двух вариантах – 40 и 44 миллиметра в диаметре.

Super AMOLED экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass DX+.

У младшей модели он имеет 396х396 пикселей, а у старшей – 450х450 пикселей.

Корпус изготовлен из алюминия.

Galaxy Watch4 Classic

Версия Classic продается в размерах 42 и 46 миллиметров.

Разрешение 396х396 и 450х450 пикселей соответственно.

Защитное стекло Gorilla Glass DX.

Материал корпуса – нержавеющая сталь.



Samsung Galaxy Watch4 / Фото Samsung

Цены

Новинки пока можно предзаказать через официальные каналы поставки.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic с экраном на 46 миллиметров стоит 12 499 за версию с eSIM и 10 999 без нее. Доступны черный и серебряный цвета.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic с экраном на 42 миллиметра стоит 9 999 гривен в аналогичных цветах.

Samsung Galaxy Watch 4 с eSIM в золотом цвете и с экраном 40 миллиметров отдают за 8 499 гривен.

Samsung Galaxy Watch 4 с экраном 44 миллиметра – 7 999 гривен в зеленом, серебряном и черном цветах.

Samsung Galaxy Watch 4 с экраном 40 миллиметров – 6 999 гривен в золотом, серебряном и черном цветах.



Samsung Galaxy Watch4 / Фото Samsung

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