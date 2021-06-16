Samsung анонсировала датчик JN1, в котором используется технология ISOCELL 2.0 для улавливания большего количества света на датчике меньшего размера. Компания заявляет, что светочувствительность улучшена примерно на 16 процентов.

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Что известно о новом сенсоре

Для фотографирования при слабом освещении этот датчик использует четыре пикселя размером 0,64 мкм, объединяя их в один, чтобы создать эквивалент тетрапикселя 1,28 мкм в кадрах с разрешением 12,5 мегапикселя.

Таким образом объединение пикселей используется для обеспечения максимального захвата света от этого крошечного сенсора.

По словам представителей компании, полученный сенсор, несмотря на маленький размер, способен обеспечивать качество изображения сравнимое с 50-мегапиксельными матрицами, что существуют сегодня.

Размер JN1 позволяет использовать его не только для основных камер смартфонов, и даже в селфи-камерах. Samsung также заявляет, что размер этого сенсора может уменьшить высоту выступа камеры до 10 процентов.

Samsung заявляет, что в настоящее время идет массовое производство ISOCELL JN1, но пока неизвестно, когда первый смартфон с сенсором появится на рынке. Только с выпуском первого аппарата можно будет оценить новинку на практике. Но уже сейчас такое заявление выглядит крайне амбициозно.

Смотрите презентацию сенсора: видео