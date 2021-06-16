Samsung анонсировала датчик JN1, в котором используется технология ISOCELL 2.0 для улавливания большего количества света на датчике меньшего размера. Компания заявляет, что светочувствительность улучшена примерно на 16 процентов.
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Что известно о новом сенсоре
Для фотографирования при слабом освещении этот датчик использует четыре пикселя размером 0,64 мкм, объединяя их в один, чтобы создать эквивалент тетрапикселя 1,28 мкм в кадрах с разрешением 12,5 мегапикселя.
Таким образом объединение пикселей используется для обеспечения максимального захвата света от этого крошечного сенсора.
Размер JN1 позволяет использовать его не только для основных камер смартфонов, и даже в селфи-камерах. Samsung также заявляет, что размер этого сенсора может уменьшить высоту выступа камеры до 10 процентов.
Samsung заявляет, что в настоящее время идет массовое производство ISOCELL JN1, но пока неизвестно, когда первый смартфон с сенсором появится на рынке. Только с выпуском первого аппарата можно будет оценить новинку на практике. Но уже сейчас такое заявление выглядит крайне амбициозно.
Смотрите презентацию сенсора: видео