Samsung представила первый в мире датчик камеры на 200 мегапикселей – ISOCELL HP1

Гонка пикселей, похоже, продолжается, несмотря на то, что уже давно стало понятно: главное не количество пикселей, а алгоритмы, которые с ними работают. Компания Samsung показала первый в мире 200-мегапиксельный мобильный датчик изображения ISOCELL HP1, а также 50-мегапиксельный датчик ISOCELL GN5.

Предполагали, что первым смартфоном, который освоит новинку, станет Xiaomi 12, как это в свое время было с его предшественником и 108-мегапиксельной матрицей. Однако по информации инсайдера Digital Chat Station, в нем будет установлена камера на 50 мегапикселей.

Интересно Археологи раскопали пирамиду в Теотиуакане: найденным артефактам более 2000 лет

ISOCELL HP1

Такое обилие пикселей, естественно, сказалось на размерах – сенсор оказался достаточно габаритным. Isocell НР1 представляет собой 1/1,22-дюймовый датчик с размером пикселя 0,64 микрометра. С ним пришла новая технология объединения пикселей ChameleonCell для большего захвата света.

У нее два варианта работы: 2х2 и 4х4.

В первом случае разрешение снижается в четыре раза, до 50 мегапикселей. Однако размер "пикселей" увеличивается до 1,28 микрометра.

Во втором количество пикселей падает в 16 раз, всего лишь до 12,5 мегапикселей. А размер увеличивается до 2,65 микрометра.

Датчик поддерживает запись видео 8К с частотой 30 кадров в секунду и 4К со скоростью 120 кадров в секунду.

Samsung ничего не сообщила о системе автофокусировки в ISOCELL HP1.

ISOCELL GN5

В 50-мегапиксельном ISOCELL GN5 применяется технология Dual Pixel Pro. Оптический формат сенсора – 1/1,57 дюйма, размер пикселей — 1 микрометр.

Датчик поддерживает объединение пикселей формата 2х2 для съемки в условиях слабого освещения, разрешение при этом снижается до 12,5 мегапикселей.

В нем применяется технология Front Deep Trench Isolation. Она обеспечивает захват как можно большего количества света при снижении уровня шумов.

Сенсор поддерживает запись видео 8К со скоростью 30 кадров в секунду и 4К со скоростью 120 кадров в секунду.

Вероятно, компания Sony не замедлит с ответом и скоро представит свою версию 200-мегапиксельного сенсора. Смартфоны с технологией от Samsung мы увидим уже в следующем году.