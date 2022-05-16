Похоже Samsung наконец-то отработала свою технологию гибких экранов и полностью готова внедрить ее в самые разные устройства. Компания представила Flex Note – гаджет, напоминающий гибрид складывающегося ноутбука и планшета.

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Он имеет такой же дизайн, как у известной серии смартфонов Galaxy Z Fold, но его немалые габариты делают устройство похожим на ноутбук.



Ноутбук или планшет – Samsung Flex Note / Фото Gizmochina

Еще одной чертой, которая делает устройство более похожим на современный ноутбук, является операционная система. Судя по продемонстрированной на выставке версии, гаджет работает под управлением Windows от Microsoft. Будет ли возможность изменить операционную систему, пока неизвестно.



Режим ноутбука Samsung Flex Note / Фото Gizmochina

Если устройство полностью развернуть, оно становится похожим на планшет, а клавиатура исчезает с экрана. Еще одним преимуществом дизайна является опция, позволяющая настроить внешний вид клавиатуры. Она может быть монохромной или разноцветной.

Flex Note отличается тонким корпусом и на этом все подробности по техническим деталям заканчиваются. Пока неизвестно, на каком процессоре он работает и какую память использует.

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Ремонт техники Samsung в разрушенных войной городах

Напомним, что компания Samsung Electronics предложила помощь пользователям из Украины в разрушенных войной городах, где сервисные центры не работают. Техногигант организует логистику гаджетов для ремонта у клиентов, которые находятся в городах без сервисных центров и доставят ее после ремонта. В этом им будет помогать Новая Почта.

Чтобы заказать доставку курьером клиенту необходимо заполнить эту форму;

Чтобы отправить гаджет самому – используйте эту форму.

Кстати, компания Samsung Electronics еще в прошлом месяце пообещала перечислить для гуманитарных нужд украинцев 6 миллионов долларов.