Стоит отметить, что большинство характеристик, цены, а также изображения смартфонов оказалась в сети вследствие утечек еще до презентации. Первым двум версиям компания посвятила немного времени, оставив все самое интересное для Ultra. Они отличаются только физическими размерами, размерами экрана, емкостью аккумулятора и максимальной мощностью зарядки. 24 канал собрал самое главное.

Интересно Samsung наконец представила "доступный флагман" Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S22



Смартфоны Samsung Galaxy S22 во всех доступных цветах / Фото Samsung

Galaxy S22, можно сказать, самый компактный флагман 2022 года. Это оценят пользователи, которые отдают предпочтение небольшим смартфонам и ценят удобство управления одной рукой. При габаритах 146х70,6х7,6 миллиметра и весе 168 граммов смартфон получил экран диагональю 6,1 дюйма.

Это панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+, кадровая частота которого автоматически регулируется в диапазоне от 10 до 120 герц в зависимости от того, что в данный момент изображено на экране.

Рендеры демонстрируют равные со всех сторон рамки обоих смартфонов.

Максимальная яркость достигает 1300 кандел на квадратный метр.

Galaxy S22 получил аккумулятор емкостью 3700 миллиампер-часов с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 ватт и беспроводной мощностью 15 ватт.



Смартфон Samsung Galaxy S22 / Фото Samsung

В Galaxy S22 заявлена поддержка Wi-Fi 6.

В презентации компания не упомянула ни один из процессоров, которые приписывали новинкам – Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1 – лишь сообщила, что он изготовлен по 4-нанометровой технологии. Оба изготавливаются на основе этого техпроцесса. Вероятнее всего, речь идет об Exynos.

Конфигураций памяти две: 8/128 и 8/256 гигабайт.

На борту, конечно же, новейшая операционная система Android 12 с интерфейсом OneUI 4.1.

Смартфон получит сразу четыре поколения обновлений ОС Android. Это означает, что он будет обновлен до Android 16.

Обе модели защищены от пыли и воды в соответствии с уровнем IP68, оснащены NFC (с поддержкой Samsung Pay) и Bluetooth 5.2, модемами 5G и ультразвуковыми подэкранными сканерами отпечатков пальцев.



Смартфон Samsung Galaxy S22 / Фото Samsung

Отличия Samsung Galaxy S22+

Galaxy S22+ получил аналогичный с предыдущей моделью дисплей, но его диагональ – 6,6 дюйма.

Максимальная яркость здесь достигает 1750 кандел на квадратный метр.

Габариты и масса Galaxy S22+ – 157,4x75,8x7,6 миллиметра и 196 граммов.

В Galaxy S22+ используется аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 ватт и беспроводной мощностью 15 ватт.

и беспроводной мощностью 15 ватт. Эта модель поддерживает Wi-Fi 6E.

В остальном этот смартфон идентичен предыдущей модели.

Смартфоны Samsung Galaxy S22 / Фото Samsung

Камеры в Galaxy S22 и Galaxy S22+ одинаковые

Оба смартфона получили основную камеру с разрешением 50 мегапикселей, телеобъектив на 10 мп и сверхширокоугольный объектив 12 мегапикселей.

Передовое качество ночной съемки достигается за счет увеличенного на 23% сенсора и технологии Adaptive Pixel. Это позволяет камере пропускать больше света, обеспечивать большую детализацию и лучшую передачу цвета для качественных снимков при недостаточном освещении.

Новая функция Auto Framing обнаруживает и отслеживает до 10 человек и автоматически настраивает фокус камеры на каждом из них.

Устройства также оснащены технологией стабилизации изображения VDIS, которая минимизирует вибрации, что позволяет получать плавное и четкое видео даже в движении.

Не обошли вниманием и искусственный интеллект. Смартфоны могут похвастаться новейшей технологией искусственного интеллекта Samsung. Она позволяет распознавать и выделять среди прочего мелкие детали, правильно интерпретируя их на фото. То же самое касается и домашних животных: при съемке в обновленном портретном режиме на Galaxy S22/S22+ шерсть не сливается с фоном.

Цены

Samsung Galaxy S22:

8/128 гигабайтов – 27 999 гривен.

8/256 гигабайтов – 29 999 гривен.

Samsung Galaxy S22+:

8/128 гигабайтов – 32 999 гривен.

8/256 гигабайтов – 34 999 гривен.



Смартфон Samsung Galaxy S22+ / Фото Samsung



Смартфон Samsung Galaxy S22+ / Фото Samsung

Смартфоны представлены в четырех цветах: черный фантом, белый фантом, розовое золото и зеленый.

Предварительный заказ можно уже оформить. К нему в подарок предлагают наушники Galaxy Buds Pro до 10 марта. Продажи стартуют с 11 марта.

Samsung Galaxy S22 Ultra



Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

Самый мощный смартфон, который когда либо выпускала компания, стал преемником не только прошлогоднего Galaxy S21 Ultra, но и отмененной серии Note, которая характеризовалась увеличенным экраном и наличием стилуса S Pen. Все это вместе с другими особенностями перебралось в новый Samsung Galaxy S22 Ultra.

Флагман оснащен слегка изогнутой 6,8-дюймовой панелью QHD+ Dynamic AMOLED 2X с поддержкой HDR10+, адаптивной частотой обновления 120 герц и рекордной пиковой яркостью в 1750 нит.

Процессор, как и у младших моделей, 4-нанометровый – это Samsung Exynos 2200. Он обеспечивает работу технологий искусственного интеллекта и машинного обучения от Samsung.

Поддержка Wi-Fi 6e обещает вдвое более высокую скорость по сравнению с Wi-Fi 6.

Аккумулятор на 5000 миллиампер-часов поддерживает быструю зарядку 45 ватт, что является самым высоким показателем для смартфонов Samsung. От 0% до 70% смартфон сможет зарядиться за 30 минут.

Заявлена также поддержка беспроводной зарядки на 15 ватт.

Возможна беспроводная подзарядка других гаджетов (реверсивная зарядка).



Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

Электронное перо S Pen впервые в серии S встроено в корпус смартфона, причем оно стало еще быстрее и более отзывчивым, благодаря снижению задержки на 70%.

Galaxy S22 Ultra выпускается в четырех цветовых вариантах: черный фантом, белый фантом, зеленый и новый оттенок бургунди.

Смартфон работает под управлением новой операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1.

Поддерживаются 5G, LTE, Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, а также NFC, есть ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от воды (IP68).

Смартфон доступен в черном, белом, бордовом и зеленом оттенках.

Габариты – 163,3x77,9x8,9 миллиметра. Весит смартфон 229 граммов.

Со всех сторон новинка прикрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+.

Как принято, топовый флагман щедро набит разнообразными функциями и эксклюзивными фишками.

Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

Камеры

Смартфон оснащен четырьмя камерами, которые поддерживают запись видео 8K Super HDR.

Основная на 108 мегапикселей с диафрагмой f/1,8 и углом обзора 85 градусов.

и углом обзора 85 градусов. Второй датчик – сверхширокоугольный – на 12 мегапикселей (f/2,2) и с углом обзора в 120 градусов.

Телефото на 10 мегапикселей с трехкратным зумом, диафрагмой f/2,4 и углом обзора 36 градусов.

Телефото на 10 мегапикселей, с десятикратным зумом, диафрагмой f/4,9, углом обзора 11 градусов.

Фронтальная камера получила разрешение 40 мегапикселей.

Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

Традиционно компания обещает лучшие снимки в темное время суток благодаря новым технологиям. Усовершенствованные функции ночной съемки позволяют снимать видео на фронтальную и основную камеру при любом освещении. Новинка оснащена пиксельным сенсором размером 2,4 микрометра – крупнейшим в истории Samsung. За счет этого объектив захватывает больше света и данных, оптимизируя освещение и повышая детализацию видеороликов.

Усовершенствованная линза Super Clear Glass помогает снимать более плавные и четкие видео в ночное время без бликов. Присутствует функция автоматического кадрирования видео.

Как и на Galaxy S22 и S22+, Galaxy S22 Ultra имеет специальную программу Expert RAW с полноценной функциональностью для редактирования фото.



Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

Цены

За версию, оснащенную 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной попросят 1200 долларов.

Модель на 12/256 гигабайтов обойдется в 1400 долларов.

Наконец, за 12/512 гигабайтов придется выложить 1450 долларов.

Заявлена также версия на 1 терабайт памяти, однако на украинском сайте компании эта модель отсутствует. Судя по всему, она будет продаваться лишь в отдельных регионах, в перечень которых Украина не вошла.

Стоит отметить, что изначально в сети распространялись слухи об одном терабайте встроенной памяти в топовой версии S22 Ultra. Позже инсайдеры изменили свое мнение и заявили, что максимальная конфигурация будет иметь 512 гигабайтов. Однако Роланд Квандт, авторитетный информатор, который в свое время полностью рассекретил камеры GoPro 9 Black и GoPro 10 Black, а также смартфоны Huawei P30 и Xiaomi Mi 11 Lite и до их официального анонса, сообщил, что Samsung все же выпустит модификацию с 1 терабайтом флешпамяти, однако она будет предназначена лишь для отдельных рынков Европы, США и, возможно, Кореи.

Предзаказ уже можно оформить. До 10 марта в подарок компания предлагает Galaxy Buds Pro.

Кстати, ранее стало известно, что при изготовлении всей линейки Galaxy S22 использовались переработанные материалы. Компания не указывает где конкретно и в каком объеме присутствует новый материал из переработанных рыболовных сетей, которые тысячами тонн ежегодно попадают в океан. Однако подчеркивает, что будет и дальше продолжать его использование в других своих продуктах в рамках экологической программы Galaxy for the Planet.