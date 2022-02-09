Стоит отметить, что большинство характеристик, цены, а также изображения смартфонов оказалась в сети вследствие утечек еще до презентации. Первым двум версиям компания посвятила немного времени, оставив все самое интересное для Ultra. Они отличаются только физическими размерами, размерами экрана, емкостью аккумулятора и максимальной мощностью зарядки. 24 канал собрал самое главное.
Интересно Samsung наконец представила "доступный флагман" Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S22
Смартфоны Samsung Galaxy S22 во всех доступных цветах / Фото Samsung
- Galaxy S22, можно сказать, самый компактный флагман 2022 года. Это оценят пользователи, которые отдают предпочтение небольшим смартфонам и ценят удобство управления одной рукой. При габаритах 146х70,6х7,6 миллиметра и весе 168 граммов смартфон получил экран диагональю 6,1 дюйма.
- Это панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+, кадровая частота которого автоматически регулируется в диапазоне от 10 до 120 герц в зависимости от того, что в данный момент изображено на экране.
- Рендеры демонстрируют равные со всех сторон рамки обоих смартфонов.
- Максимальная яркость достигает 1300 кандел на квадратный метр.
- Galaxy S22 получил аккумулятор емкостью 3700 миллиампер-часов с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 ватт и беспроводной мощностью 15 ватт.
Смартфон Samsung Galaxy S22 / Фото Samsung
- В Galaxy S22 заявлена поддержка Wi-Fi 6.
- В презентации компания не упомянула ни один из процессоров, которые приписывали новинкам – Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1 – лишь сообщила, что он изготовлен по 4-нанометровой технологии. Оба изготавливаются на основе этого техпроцесса. Вероятнее всего, речь идет об Exynos.
- Конфигураций памяти две: 8/128 и 8/256 гигабайт.
- На борту, конечно же, новейшая операционная система Android 12 с интерфейсом OneUI 4.1.
- Смартфон получит сразу четыре поколения обновлений ОС Android. Это означает, что он будет обновлен до Android 16.
Обе модели защищены от пыли и воды в соответствии с уровнем IP68, оснащены NFC (с поддержкой Samsung Pay) и Bluetooth 5.2, модемами 5G и ультразвуковыми подэкранными сканерами отпечатков пальцев.
Смартфон Samsung Galaxy S22 / Фото Samsung
Отличия Samsung Galaxy S22+
- Galaxy S22+ получил аналогичный с предыдущей моделью дисплей, но его диагональ – 6,6 дюйма.
- Максимальная яркость здесь достигает 1750 кандел на квадратный метр.
- Габариты и масса Galaxy S22+ – 157,4x75,8x7,6 миллиметра и 196 граммов.
- В Galaxy S22+ используется аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 ватт и беспроводной мощностью 15 ватт.
- Эта модель поддерживает Wi-Fi 6E.
В остальном этот смартфон идентичен предыдущей модели.
Смартфоны Samsung Galaxy S22 / Фото Samsung
Камеры в Galaxy S22 и Galaxy S22+ одинаковые
Оба смартфона получили основную камеру с разрешением 50 мегапикселей, телеобъектив на 10 мп и сверхширокоугольный объектив 12 мегапикселей.
- Передовое качество ночной съемки достигается за счет увеличенного на 23% сенсора и технологии Adaptive Pixel. Это позволяет камере пропускать больше света, обеспечивать большую детализацию и лучшую передачу цвета для качественных снимков при недостаточном освещении.
- Новая функция Auto Framing обнаруживает и отслеживает до 10 человек и автоматически настраивает фокус камеры на каждом из них.
- Устройства также оснащены технологией стабилизации изображения VDIS, которая минимизирует вибрации, что позволяет получать плавное и четкое видео даже в движении.
Не обошли вниманием и искусственный интеллект. Смартфоны могут похвастаться новейшей технологией искусственного интеллекта Samsung. Она позволяет распознавать и выделять среди прочего мелкие детали, правильно интерпретируя их на фото. То же самое касается и домашних животных: при съемке в обновленном портретном режиме на Galaxy S22/S22+ шерсть не сливается с фоном.
Цены
Samsung Galaxy S22:
8/128 гигабайтов – 27 999 гривен.
8/256 гигабайтов – 29 999 гривен.
Samsung Galaxy S22+:
8/128 гигабайтов – 32 999 гривен.
8/256 гигабайтов – 34 999 гривен.
Смартфон Samsung Galaxy S22+ / Фото Samsung
Смартфон Samsung Galaxy S22+ / Фото Samsung
Смартфоны представлены в четырех цветах: черный фантом, белый фантом, розовое золото и зеленый.
Предварительный заказ можно уже оформить. К нему в подарок предлагают наушники Galaxy Buds Pro до 10 марта. Продажи стартуют с 11 марта.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung
Самый мощный смартфон, который когда либо выпускала компания, стал преемником не только прошлогоднего Galaxy S21 Ultra, но и отмененной серии Note, которая характеризовалась увеличенным экраном и наличием стилуса S Pen. Все это вместе с другими особенностями перебралось в новый Samsung Galaxy S22 Ultra.
- Флагман оснащен слегка изогнутой 6,8-дюймовой панелью QHD+ Dynamic AMOLED 2X с поддержкой HDR10+, адаптивной частотой обновления 120 герц и рекордной пиковой яркостью в 1750 нит.
- Процессор, как и у младших моделей, 4-нанометровый – это Samsung Exynos 2200. Он обеспечивает работу технологий искусственного интеллекта и машинного обучения от Samsung.
- Поддержка Wi-Fi 6e обещает вдвое более высокую скорость по сравнению с Wi-Fi 6.
- Аккумулятор на 5000 миллиампер-часов поддерживает быструю зарядку 45 ватт, что является самым высоким показателем для смартфонов Samsung. От 0% до 70% смартфон сможет зарядиться за 30 минут.
- Заявлена также поддержка беспроводной зарядки на 15 ватт.
- Возможна беспроводная подзарядка других гаджетов (реверсивная зарядка).
Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung
- Электронное перо S Pen впервые в серии S встроено в корпус смартфона, причем оно стало еще быстрее и более отзывчивым, благодаря снижению задержки на 70%.
- Galaxy S22 Ultra выпускается в четырех цветовых вариантах: черный фантом, белый фантом, зеленый и новый оттенок бургунди.
- Смартфон работает под управлением новой операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1.
- Поддерживаются 5G, LTE, Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, а также NFC, есть ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от воды (IP68).
- Смартфон доступен в черном, белом, бордовом и зеленом оттенках.
- Габариты – 163,3x77,9x8,9 миллиметра. Весит смартфон 229 граммов.
- Со всех сторон новинка прикрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+.
Как принято, топовый флагман щедро набит разнообразными функциями и эксклюзивными фишками.
Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung
Камеры
- Смартфон оснащен четырьмя камерами, которые поддерживают запись видео 8K Super HDR.
- Основная на 108 мегапикселей с диафрагмой f/1,8 и углом обзора 85 градусов.
- Второй датчик – сверхширокоугольный – на 12 мегапикселей (f/2,2) и с углом обзора в 120 градусов.
- Телефото на 10 мегапикселей с трехкратным зумом, диафрагмой f/2,4 и углом обзора 36 градусов.
- Телефото на 10 мегапикселей, с десятикратным зумом, диафрагмой f/4,9, углом обзора 11 градусов.
Фронтальная камера получила разрешение 40 мегапикселей.
Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung
Традиционно компания обещает лучшие снимки в темное время суток благодаря новым технологиям. Усовершенствованные функции ночной съемки позволяют снимать видео на фронтальную и основную камеру при любом освещении. Новинка оснащена пиксельным сенсором размером 2,4 микрометра – крупнейшим в истории Samsung. За счет этого объектив захватывает больше света и данных, оптимизируя освещение и повышая детализацию видеороликов.
Усовершенствованная линза Super Clear Glass помогает снимать более плавные и четкие видео в ночное время без бликов. Присутствует функция автоматического кадрирования видео.
Как и на Galaxy S22 и S22+, Galaxy S22 Ultra имеет специальную программу Expert RAW с полноценной функциональностью для редактирования фото.
Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung
Цены
- За версию, оснащенную 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной попросят 1200 долларов.
- Модель на 12/256 гигабайтов обойдется в 1400 долларов.
- Наконец, за 12/512 гигабайтов придется выложить 1450 долларов.
- Заявлена также версия на 1 терабайт памяти, однако на украинском сайте компании эта модель отсутствует. Судя по всему, она будет продаваться лишь в отдельных регионах, в перечень которых Украина не вошла.
Предзаказ уже можно оформить. До 10 марта в подарок компания предлагает Galaxy Buds Pro.