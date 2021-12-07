Samsung представила камеру, похожую на человеческий глаз: в чем ее особенность

Samsung разработала датчик изображения, который, как заявляют, "больше всего похож на человеческий глаз". Новую технологию для камер создали в партнерстве с китайской компанией Tecno Mobile.

Датчик разрешением 64 мегапикселя, а не 50, как предполагали ранее в сети, получил название ISOCELL GWB. В его основе – цветовая модель RGBW.

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Что такое RGBW

RGBW – это аббревиатура, состоящая в первых букв названий цветов.

Уже знакомые нам много лет RGB – это Red, Green, Blue, или же красный, зеленый и синий.

В новом датчике к ним прилагается White – белый .

. Белый пиксель улучшает светочувствительность датчика для улучшения фотографий при слабом освещении, а также повышает точность передачи цвета.

ISOCELL GWB был представлен вице-президентом и руководителем отдела исследований и разработок в Samsung Electronics China, который назвал его "датчиком изображения, больше всего похожим на человеческий глаз".

Кто первым установит новую камеру

Источник предполагает, что датчик первой опробует компания Tecno Mobile, которая участвовала в разработке вместе с Samsung. Произойти это может уже в следующем году. Конечно же, технология не будет эксклюзивом только одного или двух производителей и впоследствии распространится и на другие бренды.

Вместе с тем ISOCELL GWB вряд ли будет использоваться в линейке Galaxy S22 – следующей серии флагманов компании. По слухам, Galaxy S22 Ultra будут поставлять с основной камерой разрешением 108 мегапикселей, а Galaxy S22 и S22+ получат датчики разрешением 50 мегапикселей.