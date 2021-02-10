Samsung представила в Европе свой самый доступный смартфон с 5G
Компания Samsung представила смартфон Samsung Galaxy A32 5G. Он стал доступным смартфоном компании, имеющим поддержку 5G. Эксперты говорят, что он станет одним из самых продаваемых в этом году.
Источник:Sammobile
Смартфон уже поступил в продажу в Европе в интернет-магазин Samsung.
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Цена
На выбор пользователей две версии Samsung Galaxy A32 5G с 64 и 128 ГБ флэш-памяти. Сейчас известна цена младшей версии, которая в Европе стоит 279 евро (9200 гривен).
Характеристики Galaxy A32 5G
Galaxy A32 5G получил 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720p+ с каплевидным вырезом, где разместили фронтальную камеру. Ее разрешение составляет 13 Мп.
Смартфон работает на базе Dimensity 720, он оснащен батареей емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт через USB-C. Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой грани.
Основная камера состоит из 4 модулей:
- основной 48-мегапиксельный, который работает в связке с объективом с диафрагмой F/1,8.
- широкоугольный на 8 Мп,
- макросъемка на 5 Мп
- датчик глубины на 2 Мп.
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