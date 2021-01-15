Охранные системы уже давно справляются со смартфона с помощью приложений. Tesla тоже позволяет владельцам электромобилей обходиться без традиционных ключей. Samsung в свою очередь хочет распространить подобные функциональные возможности на другие популярные марки автомобилей. Audi, Ford, BMW и Genesis уже готовы внедрить использование цифровых ключей к августу этого года.

Корейская компания Samsung является участником многих отраслевых консорциумов. Это дает ей возможность распространять практику использования цифровых ключей на владельцев Android-смартфонов других производителей, а также на продукцию Apple. Сообщается, что технология будет использовать интерфейсы NFC и UWB. Последний позволит с помощью смартфона найти свою машину на загруженной парковке: на дисплее в режиме дополненной реальности будут демонстрироваться подсказки для движения к нужному месту, отмечает издание The Verge.

Интересно Blue Origin успешно испытала ракету New Shepard и обновленную пассажирскую капсулу

Что известно

Поддержку UWB должны обеспечивать и бортовые системы автомобилей. Со стороны смартфонов данный интерфейс поддерживают все аппараты семейств Apple iPhone 11 и iPhone 12. В Samsung же с поддержкой UWB дела идут не так хорошо. В новой линейке Galaxy S21 функция доступна только моделям Plus и Ultra. UWB поддерживает также Galaxy Z Fold 2 со сложным гибким дисплеем, а также Galaxy Note 20 Ultra.



Интерфейс поиска автомобиля на парковке с помощью дополненной реальности / Фото The Verge

Apple также работает в направлении создания цифровых ключей, сначала опираясь на возможности интерфейса NFC. В автомобилях BMW пятой серии 2021 года поддержка технологии будет предусмотрена, но электромобиль BMW IX обеспечит поддержку версии цифровых ключей для смартфонов с интерфейсом UWB.

Сама Samsung представит модификацию меток для поиска вещей с поддержкой UWB, которые позволят определять местоположение утраченных предметов с более высокой точностью, чем версия с интерфейсом Bluetooth.