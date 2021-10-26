Однако уже не в первый раз случается так, что та или иная особенность, которую критикует Samsung, впоследствии появляется в ее продуктах. Так например, было с зарядным устройством, а точнее его отсутствием. В свое время корейский производитель вдоволь нашутился, когда Apple перестала комплектовать им свои смартфоны, а год спустя и сам забрал их из комплектации линейки Galaxy. Теперь очередь дошла до другой фишки – выреза на экране iPhone.

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Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – планшет с вырезом

Как стало известно из данных известного информатора OnLeaks, настоящее имя которого Стив Хэммерстоффер, топовый планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит вырез, в котором разместятся камера и разнообразные датчики. Он виден на новых рендерах, созданных на основе истоков.



Samsung Galaxy Tab S8 Ultra / Фото OnLeaks



Samsung Galaxy Tab S8 Ultra / Фото OnLeaks

Следует отметить, что на счету Стива Хэммерстоффера не один правдивый слив информации. К примеру, ранее он публиковал качественные рендеры смартфонов Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra, которые впоследствии полностью подтвердились.

Судя по изображениям, планшет получит тонкие рамки и двойную основную камеру. Источники также сообщают о 14,6-дюймовом экране.

Его младшие версии будут иметь следующие характеристики:

Galaxy Tab S8 – экран на 8 дюймов, без выреза.

Galaxy Tab S8+ – 12,4-дюймовый дисплей, который тоже не получит выреза.

Вероятно, у них будут рамки толще, чем у старшей версии, чтобы обеспечить симметрию на экране.



Samsung Galaxy Tab S8 Ultra / Фото OnLeaks

Напомним, недавно Samsung представила смартфон с 49 вариантами расцветки. Это специальная версия Galaxy Z Flip 3 с приставкой "Bespoke Edition".