Однако уже не в первый раз случается так, что та или иная особенность, которую критикует Samsung, впоследствии появляется в ее продуктах. Так например, было с зарядным устройством, а точнее его отсутствием. В свое время корейский производитель вдоволь нашутился, когда Apple перестала комплектовать им свои смартфоны, а год спустя и сам забрал их из комплектации линейки Galaxy. Теперь очередь дошла до другой фишки – выреза на экране iPhone.
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Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – планшет с вырезом
Как стало известно из данных известного информатора OnLeaks, настоящее имя которого Стив Хэммерстоффер, топовый планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит вырез, в котором разместятся камера и разнообразные датчики. Он виден на новых рендерах, созданных на основе истоков.
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra / Фото OnLeaks
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra / Фото OnLeaks
Судя по изображениям, планшет получит тонкие рамки и двойную основную камеру. Источники также сообщают о 14,6-дюймовом экране.
Его младшие версии будут иметь следующие характеристики:
- Galaxy Tab S8 – экран на 8 дюймов, без выреза.
- Galaxy Tab S8+ – 12,4-дюймовый дисплей, который тоже не получит выреза.
Вероятно, у них будут рамки толще, чем у старшей версии, чтобы обеспечить симметрию на экране.
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra / Фото OnLeaks