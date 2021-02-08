Компания Samsung продолжает подогревать интерес к своему новому смартфону. Из его главных преимуществ уже назвали очень емкий аккумулятор, а также относительно доступную цену. Сейчас производитель уже назвал точную стоимость будущей новинки и даже показал официальные изображения.

В частности, Samsung опубликовал не просто тизеры, а полноценные изображения смартфона с двух сторон и объявил окончательную дату дебюта.

К теме Samsung добавит в свои доступные смартфоны Galaxy A уникальную камеру

Новый смартфон Samsung презентуют 15 февраля в Индии.

Что известно о новом смартфоне

Как свидетельствуют официальные рендеры, он получит экран Infinity-O с врезанной одинарной фронтальной камерой на 32 Мп. Основная камера имеет 4 модуля размещены в квадратном блоке. Разрешение главного датчика – 64 Мп. Сканер отпечатков пальцев разместили на правой грани.

Новый смартфон Samsung анонсируют 15 февраля / Фото gizmochina.com

Он получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран. Емкость аккумулятора должна составлять аж 7000 мАч.

Цена

Как говорят инсайдеры, новый смартфон поступит в продажу с ценником 350 долларов (10 тысяч гривен).