Samsung показала новые планшеты Galaxy Tab S8 с вырезом на экране: все характеристики и цены

Вместе с долгожданными смартфонами Galaxy S22 на презентации 9 февраля компания Samsung показала и планшеты Tab S8. Как и сообщалось ранее, они впервые получили вырез на экране.

Как и смартфоны, компания разделила новые планшеты на три модификации: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и самую мощную версию Galaxy Tab S8 Ultra. 24 канал рассказывает обо всех известных деталях.

Интересно Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S22: характеристики и цены новинок



Планшеты отличаются изысканным дизайном / Фото Samsung

Новые планшеты Galaxy Tab

Новые гаджеты различаются между собой, но есть и много общего:

Все три новинки получили одинаковый основной фотомодуль в составе камеры с автофокусом на 13 Мп и двойного ультраширокоформатного модуля на 6 Мп со вспышкой.

Все три планшета работают со стилусом S Pen.

Кроме этого, к гаджетам предлагается широкий ассортимент аксессуаров.

Также новинки получили поддержку 5G / LTE (в зависимости от рынка), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и GPS.

Как основной порт используется USB TypeC (3.2) с поддержкой зарядки мощностью до 45 Ватт.

В планшеты установили три микрофона, которые способны снизить фоновый шум на 50% и четыре динамика от AKG с поддержкой Dolby Atmos.

В корпусе используется сплав Armor Aluminium, что позволило увеличить устойчивость к царапинам на 30%.

Все три модели поддерживают карты памяти microSD объемом до 1 терабайта.

Samsung Galaxy Tab S8

Базовая версия Galaxy Tab S8 оснащена 11-дюймовым TFT-экраном LTPS.

Разрешение дисплея WQXGA (2560x1600 пикселей).

Заявлена поддержка частоты обновления 120 герц.

Питает новинку батарея на 8000 миллиампер-час.

Сканер отпечатка пальцев встроен в боковой клавише питания.

Габариты гаджета: 165,3×253,8×6,3 миллиметра.

Вес составляет 503 – 507 грамма.

Фронтальная камера – 12 мегапикселей.

Оперативная память: 8 и 12 гигабайтов.

Хранилище данных: 128 и 256 гигабайтов.

Цена Galaxy Tab S8

Планшет будет стоить от 23 тысяч гривен

Samsung Galaxy Tab S8+

Планшет оснащен 12,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED.

Разрешение дисплея WQXGA+ (2800x1752 пикселя).

Частота обновления 120 герц.

Работает Galaxy Tab S8 + от аккумулятора емкостью 10 090 миллиампер-час.

Сканер отпечатка пальцев интегрирован под экран.

Габариты планшета: 185x285x5,7 миллиметра.

Вес составляет 577 – 572 грамма.

Фронтальная камера-12 мегапикселей.

Оперативная память: 8 и 12 гигабайтов.

Хранилище данных: 128 и 256 гигабайтов.

Цена Galaxy Tab S8+

Планшет будет стоить 35 тысяч гривен

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Планшет оснащен довольно большим дисплеем Super AMOLED 14,6 дюйма.

Разрешение составляет 2960×1848 пикселя.

Частота обновления составляет до 120 герц.

Сканер отпечатка пальцев интегрирован под экран.

Аккумулятора имеет большую емкость – 11 200 миллиампер-час.

Габариты планшета: 208,6×326,4×5,5 миллиметра.

Вес составляет от 726 до 728 граммов.

Фронтальная камера двойная – 12 мегапикселей и ультраширокоформатный модуль (также 12 мегапикселей). Через двойную камеру Galaxy Tab S8 Ultra теперь имеет вырез на экране.

Оперативная память: 8, 12 или 16 гигабайтов.

Хранилище данных: 128, 256 или 512 гигабайтов.

Цена Galaxy Tab S8 Ultra

Стоимость планшета составит 44 тысячи гривен.