Как и смартфоны, компания разделила новые планшеты на три модификации: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и самую мощную версию Galaxy Tab S8 Ultra. 24 канал рассказывает обо всех известных деталях.
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Планшеты отличаются изысканным дизайном / Фото Samsung
Новые планшеты Galaxy Tab
Новые гаджеты различаются между собой, но есть и много общего:
- Все три новинки получили одинаковый основной фотомодуль в составе камеры с автофокусом на 13 Мп и двойного ультраширокоформатного модуля на 6 Мп со вспышкой.
- Все три планшета работают со стилусом S Pen.
- Кроме этого, к гаджетам предлагается широкий ассортимент аксессуаров.
- Также новинки получили поддержку 5G / LTE (в зависимости от рынка), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и GPS.
- Как основной порт используется USB TypeC (3.2) с поддержкой зарядки мощностью до 45 Ватт.
- В планшеты установили три микрофона, которые способны снизить фоновый шум на 50% и четыре динамика от AKG с поддержкой Dolby Atmos.
- В корпусе используется сплав Armor Aluminium, что позволило увеличить устойчивость к царапинам на 30%.
- Все три модели поддерживают карты памяти microSD объемом до 1 терабайта.
Samsung Galaxy Tab S8
- Базовая версия Galaxy Tab S8 оснащена 11-дюймовым TFT-экраном LTPS.
- Разрешение дисплея WQXGA (2560x1600 пикселей).
- Заявлена поддержка частоты обновления 120 герц.
- Питает новинку батарея на 8000 миллиампер-час.
- Сканер отпечатка пальцев встроен в боковой клавише питания.
- Габариты гаджета: 165,3×253,8×6,3 миллиметра.
- Вес составляет 503 – 507 грамма.
- Фронтальная камера – 12 мегапикселей.
- Оперативная память: 8 и 12 гигабайтов.
- Хранилище данных: 128 и 256 гигабайтов.
Цена Galaxy Tab S8
Планшет будет стоить от 23 тысяч гривен
Samsung Galaxy Tab S8+
- Планшет оснащен 12,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED.
- Разрешение дисплея WQXGA+ (2800x1752 пикселя).
- Частота обновления 120 герц.
- Работает Galaxy Tab S8 + от аккумулятора емкостью 10 090 миллиампер-час.
- Сканер отпечатка пальцев интегрирован под экран.
- Габариты планшета: 185x285x5,7 миллиметра.
- Вес составляет 577 – 572 грамма.
- Фронтальная камера-12 мегапикселей.
- Оперативная память: 8 и 12 гигабайтов.
- Хранилище данных: 128 и 256 гигабайтов.
Цена Galaxy Tab S8+
Планшет будет стоить 35 тысяч гривен
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Планшет оснащен довольно большим дисплеем Super AMOLED 14,6 дюйма.
- Разрешение составляет 2960×1848 пикселя.
- Частота обновления составляет до 120 герц.
- Сканер отпечатка пальцев интегрирован под экран.
- Аккумулятора имеет большую емкость – 11 200 миллиампер-час.
- Габариты планшета: 208,6×326,4×5,5 миллиметра.
- Вес составляет от 726 до 728 граммов.
- Фронтальная камера двойная – 12 мегапикселей и ультраширокоформатный модуль (также 12 мегапикселей). Через двойную камеру Galaxy Tab S8 Ultra теперь имеет вырез на экране.
- Оперативная память: 8, 12 или 16 гигабайтов.
- Хранилище данных: 128, 256 или 512 гигабайтов.
Цена Galaxy Tab S8 Ultra
Стоимость планшета составит 44 тысячи гривен.