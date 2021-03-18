В ассортименте Samsung появился изогнутый монитор LS34A650 разрешением Ultra WQHD, который поддерживает HDR10 и может воспроизводить миллиард оттенков цвета. Продажи новинки должны начаться в ближайшее время.

Экран имеет размер 34 дюйма по диагонали. Разрешение Ultra WQHD достигает 3440×1440 пикселей при соотношении сторон 21:9.

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Известны характеристики

Время отклика равно 5 мс, частота обновления – 100 Гц. Устройство обладает контрастностью 4000:1 и яркостью 300 кандел на квадратный метр. Углы обзора по горизонтали и вертикали равны 178 градусов.



Разрешение Ultra WQHD достигает 3440×1440 пикселей / Фото Samsung

Технология AMD FreeSync, призвана повысить плавность изображения путем устранения эффекта разрыва кадра. Набор разъемов включает интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI, сетевой Ethernet-порт и три USB порта. В частности есть и разъем USB Type-C с возможностью подачи до 90 Вт энергии. Это позволяет присоединять портативный компьютер с помощью всего одного кабеля.



Монитор получил разъем USB Type-C / Фото Samsung

Подставка дает возможность изменять высоту расположения экрана на ножке, регулировать углы наклона и поворота экрана. Есть традиционные средства снижения нагрузки на глаза во время длительной работы.



Положение монитора можно регулировать / Фото Samsung

Цена новинки не уточняется. Также не известно, будет монитор официально продаваться в Украине – на украинском сайте компании устройства пока нет.