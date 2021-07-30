Об этом стало известно в ходе отчета компании о финансовых результатах за последний квартал. Руководство Samsung пообещало продемонстрировать "полномасштабный флагманский маркетинг" в рамках предстоящего анонса новой продукции 11 августа.
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Что покажет Samsung на презентации
Ключевую роль в мероприятии должны сыграть гибкие модели:
- Galaxy Z Fold 3;
- и Galaxy Z Flip 3.
Сюрпризом этого года может стать замена серии смартфонов Note устройствами серии Fold. В частности, новый смартфон Fold получит поддержку стилуса S Pen, теперь оптимизированного для работы с гибкими дисплеями, а этот аксессуар всегда был отличительной чертой именно устройств линейки Note.
Цены на гибкие смартфоны снизят?
Этого стоит ожидать. В стремлении вывести серию Galaxy Z Fold в мейнстрим компании Samsung, возможно, придется снизить цены в данном сегменте, поскольку стоимость пока актуальной модели Fold 2 составляет 1999 долларов, это дороже чем новые iPhone и флагманы Galaxy S.
У Samsung назрела потребность в премиальном, но доступном продукте, что положительно скажется на противостоянии с Apple. Аналитики компании Counterpoint Research предсказывают, что за 2022 год на мировой рынок будет поставлено до 18,3 миллиона складных телефонов с гибкими экранами против 8,6 миллионов в 2021 году и 3 миллионов в 2020 году.
Помимо сегмента гибких устройств компания Samsung также затронула тему смежных нововведений. В частности, на рынок может выйти смартфон с фронтальной камерой, скрытой под поверхностью экрана, в результате чего вырезов больше делать не придется.