Samsung построит особый завод для производства своих устройств: такой уже есть у Xiaomi

Китайское издание о технологиях раскрыло намерения Samsung по строительству новых заводов. Сообщается, что компания хочет создать так называемую "Фабрику черного света", как ее именуют в случае Xiaomi.

В 2020 году Xiaomi запустила производство, которое назвала "Фабрикой черного света" (Black Light Factory). Дело в том, что на таком заводе практически нет освещения. Оно и не нужно, ведь там нет людей – всю работу выполняют роботы. Такая фабрика может производить миллионы мобильных телефонов в год без вмешательства живого работника. К примеру, так собирали смартфон Xiaomi Mi 10 Extreme Edition. Теперь свой аналог будет и у Samsung.

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Фабрика черного света

Современные технологии позволяют строить производственные цепочки полностью без участия людей. Технологии автоматизации используют большое количество машин, заменяющих живую рабочую силу. При этом роботы более точны и менее подвержены ошибкам.

Согласно последним данным, Samsung Electronics построит полностью роботизированный завод по производству смартфонов к 2030 году. В июле компания сформировала специальную рабочую группу, которая будет заниматься строительством. Вероятно, таких заводов будет несколько. Остановятся ли при этом старые заводы и будут ли увольнять людей, неясно.

Сейчас еще рано говорить о том, где будет расположена такая фабрика и какова будет ее мощность. Судя по всему, работа над проектом на начальной стадии. Между тем не только Xiaomi опережает корейцев, но и другая китайская компания Gree, производящая кондиционеры – она тоже построила такой завод.