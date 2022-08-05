Samsung, вероятно, уберет букву "Z" в названиях своих гибких смартфонов

Презентация Samsung Unpacked все ближе, а слухов о ней все больше. Так, один из инсайдеров написал, что компания уберет букву "Z" из брендирования своих Galaxy Fold 4 и Flip 4.

Стоит отметить, что подобные слухи действительно могут оказаться правдой, ведь раньше компания уже делала аналогичное. Новые названия были замечены на официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии и Эстонии еще в конце марта. Представители бренда тогда это никак не прокомментировали.

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Что известно

Причиной таких изменений, очевидно, является попытка дистанцироваться от ассоциаций с россией и войной, которую она ведет против Украины и всего цивилизованного мира. Буква "Z" с первого дня полномасштабного вторжения появилась на военной технике рашистов как один из пиктограмм, обозначавших направление движения, а впоследствии была распространена российскими пользователями интернета в качестве символа их армии и войны.

Samsung, конечно же, не желает ассоциироваться с преступлениями террористов и оккупантов, а потому, по данным известного инсайдера SnoopyTech, модели Fold 4 и Flip 4 выйдут сразу без "Z" в названии.

Samsung Electronics пытается избавиться от буквы "Z" в своей серии складываемых телефонов. Начиная с Flip/Fold 4 буква больше не будет печататься на коробках. Это потому, что российские военные используют эту букву,

– написал SnoopyTech.

Подтвердить эту информацию можно будет уже 10 августа на Samsung Unpacked, где покажут следующее поколение смартфонов с гибкими экранами.

Ожидается, что Galaxy Fold 4 получит вариации с 128/256/512 гигабайтами постоянной памяти, а максимальный объем оперативной составит 12 гигабайтов. Будет работать новинка, вероятно, на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, получит дисплей на 7,6 дюйма с подэкранной фронтальной камерой. Основная камера снова тройная – 50, 12 и 12 мегапикселей.

получит вариации с 128/256/512 гигабайтами постоянной памяти, а максимальный объем оперативной составит 12 гигабайтов. Будет работать новинка, вероятно, на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, получит дисплей на 7,6 дюйма с подэкранной фронтальной камерой. Основная камера снова тройная – 50, 12 и 12 мегапикселей. Galaxy Flip 4 должен получить схожие характеристики. Из отличий здесь SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и максимальный объем памяти 256 гигабайтов. Основная камера двойная – 12 и 12 мегапикселей.