Компанию Samsung обязали полностью остановить работу двух фабрик в Остине из-за нехватки электроэнергии в штате Техас. С таким беспрецедентным требованием также столкнулись фабрики компаний NXP Semiconductors и Infineon Semiconductors и многие другие производители.

В американских штатах Техас, Орегон и Вирджиния нехарактерно низкая для этих территорий температура воздуха привела к отключению от электроснабжения более чем 1,8 миллиона потребителей. Около половины ветряных энергетических установок в Техасе не функционировали из-за обледенения.

Интересно Huawei спасает бизнес: компания начнет разводить свиней и добывать уголь

Какими будут последствия

Государственная коммунальная компания Austin Energy, обеспечивающей электроэнергией город Остин, штат Техас и прилегающие районы, обязала всех промышленников и производителей полупроводниковой продукции приостановить или полностью прекратить работу своих заводов.

Подобные незапланированные остановки производства обычно приводят к долговременным последствиям.

Тридцатиминутное отключение электричества на одной из фабрик Samsung в 2018 году обернулось уменьшением поставок чипов флешпамяти NAND на три процента.

Samsung уже испытывала проблемы с электроснабжением на своей фабрике в южнокорейском городе Хвасон в начале года. На восстановление питания и производства понадобилось несколько дней.

Как указывает Austin-American Statesman, из-за отключения света на фабриках в Остине некоторые произведенные там продукты могут оказаться непригодными, вследствие чего убытки компании достигнут в миллионы долларов. Для выпуска некоторых типов микросхем требуется многоступенчатое производство, которое может занимать до месяца или даже больше.

В прошлом даже краткосрочные перебои с производством чипов приводили к росту цен и дефициту микросхем. На мировом рынке сейчас и без того наблюдается нехватка чипов. Остановка фабрик Samsung, вероятно, только усугубит проблему.

Обычно фабрики по производству микросхем оборудуются запасными генераторами, которые компенсируют нехватку электроэнергии при незапланированных отключениях. Однако подобные системы не предназначены для длительной работы.