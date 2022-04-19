Samsung обеспечит бесплатный вывоз техники украинцев на ремонт
Источник:The Korea Herald
Компания Samsung Electronics предложила помощь пользователям в разрушенных войной городах, где сервисные центры не работают.
Корейский техногигант организует логистику гаджетов для ремонта клиентов, которые находятся в городах без сервисных центров и доставят ее после ремонта обратно. В этом им будет помогать "Новая Почта".
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Мобильные устройства Samsung, включая смартфоны, планшеты и смарт-часы, обслуживаются в рамках услуги вывоза на ремонт. Все логистические расходы покрывает компания,
– говорится в сообщении Samsung Electronics.
В рамках обеспечения услуги по вывозу техники на ремонт Samsung будет сотрудничать с "Новой Почтой", которая будет выполнять роль логистического партнера.
Samsung поддерживает Украину
- После полномасштабного вторжения России в Украину компания Samsung Electronics прекратила инвестиции и поставки своих продуктов и сырья в Россию.
- В результате завод по сборке телевизоров прекратил работу еще в первый месяц войны.
- В то же время российский офис Samsung отказался прекращать работу и перестал выходить на связь.
- Среди прочего, Samsung Electronics еще в прошлом месяце пообещала перечислить для гуманитарных нужд 6 миллионов долларов.
- Также компания убрала букву "Z" из названий флагманских устройств Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, теперь это просто Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3.