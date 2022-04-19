Корейский техногигант организует логистику гаджетов для ремонта клиентов, которые находятся в городах без сервисных центров и доставят ее после ремонта обратно. В этом им будет помогать "Новая Почта".

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Мобильные устройства Samsung, включая смартфоны, планшеты и смарт-часы, обслуживаются в рамках услуги вывоза на ремонт. Все логистические расходы покрывает компания,

– говорится в сообщении Samsung Electronics.

В рамках обеспечения услуги по вывозу техники на ремонт Samsung будет сотрудничать с "Новой Почтой", которая будет выполнять роль логистического партнера.

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