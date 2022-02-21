Samsung не забыла о старых флагманах – для них готовят приложение камеры Expert RAW

На презентации новой серии Galaxy S22 компания Samsung анонсировала приложение, призванное раскрыть весь потенциал флагманских камер. Теперь стало известно, что вскоре Expert RAW появится и на других смартфонах

Информация была раскрыта известным инсайдером, который в соцсетях называет себя Ice universe. На его счету не один правдивый слив данных. В частности, он первым в свое время сообщил о смартфонах с экранами-водопадами.

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Какие смартфоны получат Expert RAW

Согласно данным источника, до конца февраля приложение получат все смартфоны новой линейки Galaxy S22.

В марте к ним присоединяется Galaxy S21 Ultra. Этот смартфон уже сейчас поддерживает данное ПО в рамках бета-тестирования.

В апреле приложение придет на Galaxy Z Fold 3.

К концу первой половины 2022 года его также следует ожидать на Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultras Galaxy Z Fold 2.

Таким образом, Samsung обеспечит поддержкой приложения большинство флагманов последних лет. Про другие модели информации нет.

Напомним, Samsung выпустила эту новую программу для ручного управления настройками камеры. Она придает больше гибкости во время съемки, но главной особенностью стала поддержка телекамер с оптическим приближением.

В стандартном приложении есть профессиональный режим, но он работает только с основными и ультраширокоугольными камерами. Expert RAW позволяет управлять параметрами съемки во всех модулях, в том числе на камерах с 3-х и 10-кратным оптическим приближением. Через приложение можно регулировать значения экспозиции, фокусировки, ISO, выдержки, баланс белого и прочее.

Кроме того, с помощью Expert RAW можно сохранять снимки в форматах Lossless JPEG и 16-битном DNG RAW. Есть также поддержка гистограммы и HDR.

Expert RAW в настоящее время доступна не во всех регионах и требует наличия оболочки One UI 4.0.