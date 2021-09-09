Samsung не продлила права на торговую марку Galaxy Note: станет ли это концом серии

Согласно отчету Samsung, компания недавно продлила права на товарные знаки Galaxy Z, Galaxy S, Galaxy A и Galaxy M. Однако о Galaxy Note упоминаний нет. Это может означать, что производитель все же решил окончательно закрыть некогда популярную линейку.

Таким образом, Samsung Galaxy Note20 может оказаться последним смартфоном в серии. В этом году фанаты компании ожидали юбилейный смартфон, поскольку линейка празднует десятилетие. Однако он так и не вышел.

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Больше никаких Galaxy Note

Когда стало ясно, что очередной Note задерживается, появились слухи, что из-за низкого спроса на серию и отсутствия каких-то оригинальных функций, которые бы отличали ее среди других флагманов, компания решила отказаться от линейки, которая позиционируется, как связующее звено между смартфоном и планшетом.

Ходили также и слухи о том, что новых Note нам не дождаться из-за мирового дефицита чипов. Мол, из-за недостатка этих критически важных компонентов компания решила отложить устройства до лучших времен, сосредоточившись на других смартфонах – флагманской серии S, гибких Z, бюджетных M и среднебюджетных A.

Сама же Samsung позже подтвердила, что нового Galaxy Note в этом году ждать не стоит. Однако дальнейших планов не раскрывает.

Надежда есть?

Несмотря на все домыслы и теории, надежда на то, что Note не мертвые, все же есть. Почти 40 тысяч человек подписали петицию в адрес Samsung, в которой просят компанию выпустить новый смартфон серии в 2022 году. Это означает, что у этих устройств есть свои поклонники, и их немало.

В этой же петиции фанаты предлагают пожертвовать флагманом Galaxy S22.

Если не в 2021 году, то как насчет нового флагмана Galaxy Note где-то в первой половине 2022 года? Возможно, Samsung может пропустить линейку Galaxy S22 в следующем году и вместо этого дать нам Note? Samsung могла бы поддерживать все свои флагманские линейки, чередуя их, и одновременно радовать всех своих поклонников!

– говорится в тексте обращения.

Предложение имеет смысл: