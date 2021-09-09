Samsung не продлила права на торговую марку Galaxy Note: станет ли это концом серии
Источник:Gizmochina
Согласно отчету Samsung, компания недавно продлила права на товарные знаки Galaxy Z, Galaxy S, Galaxy A и Galaxy M. Однако о Galaxy Note упоминаний нет. Это может означать, что производитель все же решил окончательно закрыть некогда популярную линейку.
Таким образом, Samsung Galaxy Note20 может оказаться последним смартфоном в серии. В этом году фанаты компании ожидали юбилейный смартфон, поскольку линейка празднует десятилетие. Однако он так и не вышел.
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Больше никаких Galaxy Note
Когда стало ясно, что очередной Note задерживается, появились слухи, что из-за низкого спроса на серию и отсутствия каких-то оригинальных функций, которые бы отличали ее среди других флагманов, компания решила отказаться от линейки, которая позиционируется, как связующее звено между смартфоном и планшетом.
Ходили также и слухи о том, что новых Note нам не дождаться из-за мирового дефицита чипов. Мол, из-за недостатка этих критически важных компонентов компания решила отложить устройства до лучших времен, сосредоточившись на других смартфонах – флагманской серии S, гибких Z, бюджетных M и среднебюджетных A.
Сама же Samsung позже подтвердила, что нового Galaxy Note в этом году ждать не стоит. Однако дальнейших планов не раскрывает.
Надежда есть?
Несмотря на все домыслы и теории, надежда на то, что Note не мертвые, все же есть. Почти 40 тысяч человек подписали петицию в адрес Samsung, в которой просят компанию выпустить новый смартфон серии в 2022 году. Это означает, что у этих устройств есть свои поклонники, и их немало.
В этой же петиции фанаты предлагают пожертвовать флагманом Galaxy S22.
Если не в 2021 году, то как насчет нового флагмана Galaxy Note где-то в первой половине 2022 года? Возможно, Samsung может пропустить линейку Galaxy S22 в следующем году и вместо этого дать нам Note? Samsung могла бы поддерживать все свои флагманские линейки, чередуя их, и одновременно радовать всех своих поклонников!
– говорится в тексте обращения.
Предложение имеет смысл:
- Во-первых, популярность линейки Galaxy S из года в год падает. Даже сама компания это заметила и недавно начала искать причины такой ситуации. Если за первые пол года продаж Galaxy S10 разошелся тиражом в 25 миллионов, Galaxy S20 – 17 миллионов, то S21 продали всего 13 миллионов.
- Во-вторых, линейка Galaxy Note всегда позиционировалась улучшенной версией Galaxy S. Она предлагала больший экран, больше памяти, лучшую автономность, особые фишки дизайна, работу со стилусом.
- В-третьих, в условиях потери популярности, такой ход действительно мог бы помочь компании "освежить" свои устройства и дать фанатам время соскучиться по новым Galaxy S, особенно в условиях, когда изменения между разными поколениями смартфонов сегодня минимальны.