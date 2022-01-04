Samsung наконец-то представила "доступный флагман" Galaxy S21 FE

Слухи о "доступном флагмане" от Samsung ходили по интернету уже давно. Новая модель должна была заменить успешный Galaxy S20 FE. Теперь компания официально представила Samsung Galaxy S21 FE.

Что известно о Samsung Galaxy S21 FE

Новинка построена на базе прошлогодней флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 888, которая также стала основой версий полноценных флагманов Galaxy S21, что продаются на ряде рынков, включая США. Чипсет работает в связке с 6 или 8 Гбайтами оперативной памяти. Емкость накопителя составляет 128 или 256-Гбайт.

Интересно Galaxy Z Fold3/Z Flip3: преимущества третьего поколения революционных складных смартфонов Samsung

Дизайн

Galaxy S21 FE может похвастаться лаконичным дизайном, исполненным в едином стиле с моделями серии Galaxy S21, представленным в начале прошлого года. Однако корпус новинки выполнен из пластика, что не делает его вид менее презентабельным. Рамка корпуса осталась металлической. К сожалению, устройство лишено 3,5-мм разъема для проводных наушников, однако это обычное явление для моделей высокого класса.

Экран

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. То есть, новинка предлагает такой же дисплей, как и базовый Galaxy S21, однако его диагональ увеличена на 0,2 дюйма. Экран защищен крепким стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Камера

Основная камера смартфона объединяет 12 Мп основной сенсор с апертурой f/1.8 и широкоугольной оптикой, 12 Мп сверхширокоугольный модуль с углом обзора 123 градуса и 8-Мп телефото модуль. Селфи-камера представлена ​​датчиком 32-Мп с оптикой с углом обзора 81 градус.

Другие особенности

Samsung Galaxy S21 FE получил встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Корпус новинки защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Что касается аккумулятора, то в Galaxy S21 FE используется элемент емкостью 4500 мА-ч. Поддерживается 25 Вт проводная и 15 Вт беспроводная зарядка. Отдельно стоит отметить поддержку обратной беспроводной зарядки, что позволяет заполнять запас энергии устройств, что носятся.

Не упустите Секреты Андроид: 9 настроек, которые необходимо сразу включить на вашем смартфоне

Цена Samsung Galaxy S21 FE

Новый Galaxy S21 FE, продажи которого стартуют с 4 января, стал первым смартфоном Samsung, который поставляется с предварительно установленной Android 12 с оболочкой OneUI 4 из коробки. Устройство доступно в зеленом, фиолетовом, сером и белом цветах.

Стоимость модификации с 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти составляет 21 999 гривен. Модификация с 8 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем обойдется в 23 999 гривен.