Samsung начинает тестирование 6G: когда ждать сети шестого поколения в широком доступе

Активное использование 5G-сетей началось недавно. Большинство стран находятся на начальных этапах его внедрения. Однако уже сегодня ведется активная разработка следующего поколения сетей. Samsung уже запускает первую пробную версию.

Samsung Electronics провела испытания мобильных сетей шестого поколения в США. Компания прогнозирует, что 6G обеспечит пиковую скорость передачи данных в 50 раз выше, чем 5G.

Интересно Большинство пользователей 5G сосредоточены только в одной стране: кто впереди

Когда ждать 6G от Samsung

Американский исследовательский центр Samsung недавно обратился в Федеральную комиссию по лицензии на пробную частоту и получил одобрение.

Samsung Electronics хотела проверить, как будут работать смартфоны с базовыми станциями 6G.

Производитель использует радиоволны с полосой пропускания 133-148 гигагерц в лаборатории в Техасе.

Коммерциализация технологии запланирована на 2028 год. Это будут ранние этапы выхода на рынок. Полноценное же развертывание состоится для всех пользователей с 2030 года.

Кстати, в июне Samsung и Калифорнийский университет Санта-Барбары показали миру прототипу системы беспроводной связи 6G. Они реализовали передачу данных на расстоянии 15 метров со скоростью передачи 6,2 гигабита в секунду. Прототип системы имеет частоту 140 гигагерц и полосу пропускания 2 гигагерца.