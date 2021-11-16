Samsung Electronics провела испытания мобильных сетей шестого поколения в США. Компания прогнозирует, что 6G обеспечит пиковую скорость передачи данных в 50 раз выше, чем 5G.

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Когда ждать 6G от Samsung

Американский исследовательский центр Samsung недавно обратился в Федеральную комиссию по лицензии на пробную частоту и получил одобрение.

Samsung Electronics хотела проверить, как будут работать смартфоны с базовыми станциями 6G.

Производитель использует радиоволны с полосой пропускания 133-148 гигагерц в лаборатории в Техасе.

Коммерциализация технологии запланирована на 2028 год. Это будут ранние этапы выхода на рынок. Полноценное же развертывание состоится для всех пользователей с 2030 года.

Кстати, в июне Samsung и Калифорнийский университет Санта-Барбары показали миру прототипу системы беспроводной связи 6G. Они реализовали передачу данных на расстоянии 15 метров со скоростью передачи 6,2 гигабита в секунду. Прототип системы имеет частоту 140 гигагерц и полосу пропускания 2 гигагерца.

Над аналогичным проектом работает и LG, которая в августе могла отправить данные с помощью 6G на рекордное расстояние. Компания также обещает развернуть коммерческую сеть 6G к концу десятилетия.