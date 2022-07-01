Samsung первой в мире объявила о начале производства 3-нанометровых чипов

Samsung опередила своего основного конкурента, тайваньскую TSMC и первой начала серийное производство 3-нанометровых чипов. Чем они лучше предыдущих поколений технологии – дальше.

Чипы, которые будут выпускаться на основе нового процесса, предназначены в первую очередь для высокопроизводительных вычислений с низким потреблением энергии. В дальнейшем планируется использовать их и в мобильных процессорах.

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Что известно

В новой технологии используется архитектура транзисторов с окружающим затвором, которую Samsung назвала Multi-Bridge-Channel FET (MBCFET).

Более широкие каналы для электричества в затворах снижают уровень напряжения по сравнению с предыдущей архитектурой транзисторов FinFET.

Каналы окружены затворами со всех четырех сторон, что позволяет пропускать через затворы большее количество тока, чем у FinFET.

По сравнению с 5-нанометровым техпроцессом, этот сокращает расход энергии на 45 процентов и повышает производительность на 23 процента . Площадь поверхности при этом снизилась на 16 процентов.

. Площадь поверхности при этом снизилась на 16 процентов. Также Samsung утверждает, что 3-нанометровый процесс обеспечивает более гибкий дизайн, при котором можно подгонять ширину канала под требования заказчика.

Второе поколение 3-нанометрового техпроцесса с повышенной энергоэффективностью, производительностью и площадью поверхности уже в работе, заявили в компании.

Основной конкурент Samsung, тайваньский производитель полупроводников TSMC, тоже готовится начать выпуск 3-нанометровой продукции во втором полугодии 2022-го. Samsung опередила TSMC и может отвоевать больше заказов от крупных клиентов вроде Qualcomm. Компания не уточнила, для какого заказчика начала производство новых чипов.