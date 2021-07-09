Samsung против инсайдеров: компания начала жесткую борьбу против утечек информации

Инсайдеры разозлили Samsung. Компания начала рассылать им требования удалить фотографии будущих девайсов под предлогом авторских прав. Об этом написали сразу несколько СМИ, например, AndroidAutority и MyDrivers.

Похоже, Samsung посчитала, что ранние утечки информации о ее продуктах наносят ей финансовый и репутационный ущерб. Компания развернула масштабную войну с инсайдерами.

Интересно В Токио появился огромный 3D-билборд с котиком: видео

Что происходит

Многие известные аналитики получили письма от производителя и сообщения с требованием удалить со своих страниц в соцсетях все визуальные материалы, которые демонстрируют будущие устройства Samsung. Они уточняют, что компания преследует именно первоисточники утечек, но пока не трогает крупные СМИ, которые просто перепечатывают информацию.

. Сейчас компания разрабатывает следующее поколение смартфонов Samsung Galaxy S22. Концепты модели Ultra распространились сетью в конце июня.

Известные инсайдеры, такие как Эван Бласс и Макс Джамбор, уже сообщили, что удалят изображения устройств Samsung со своих страниц в ближайшие несколько дней — такая скорость реакции свидетельствует о серьезности намерений корейской компании. Соответствующие предупреждения получили и поставщики запчастей для компании. Очевидно, что корейцы намерены прекратить слив информации в самом зародыше.

Samsung пока не ответила на просьбу СМИ прокомментировать такую борьбу с инсайдами.

Вероятно, к таким действиям компания прибегла ради предупреждения будущих утечек – чтобы информационные ресурсы дважды подумали, прежде чем публиковать нечто подобное. Ведь, как известно, что однажды попадает в интернет, там навсегда и остается. Компании вряд ли удастся убрать утечку из интернета полностью.