Как говорят источники, производитель уже подал заявку в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) на регистрацию торговой марки Galaxy Z Fold.

К теме Бронированные смартфоны от Samsung: корейская компания запатентовала новую защиту для гаджетов

Напомним, под таким названием Samsung выпустила смартфоны Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip, оснащенные гибким дисплеем. В 2021-м ожидается выход моделей Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Для чего патент

Зарегистрированная в Европе марка Galaxy Z Fold может быть использована для смартфонов и планшетов. Поэтому именно для планшетов, по мнению источников, Samsung резервирует название.

Вероятно первым устройством в новом семействе может стать планшет с большим гибким дисплеем, который складывается сразу в двух местах.

Новый патент Samsung / Фото LetsGoDigital

Марка Galaxy Z Fold будет применяться с приставкой Tab для обозначения гибких планшетов нового класса, которые относятся к премиальному уровню. В этом случае первым представителем серии может стать модель Galaxy Z Fold Tab.