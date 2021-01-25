В середине января Samsung выпустила новую флагманскую линейку Galaxy S21. Смартфоны пока не поступили в продажу, поэтому оценить функционал могут только журналисты и блогеры. Они и сообщают о некоторых неприятных сюрпризах.

На этот раз недостаток в Galaxy S21 обнаружил редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах. Информация подтвердилась и другими источниками, сообщает AndroidPolice.

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Какая функция исчезла в Galaxy S21

Во всех трех моделях Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra недоступна функция так называемых "бесшовных обновлений" (seamless updates или A/B updates). Функция позволяет обновлять системное ПО незаметно для пользователя, без необходимости прерывать использование смартфона.

Напомним, эта функция была реализована в Android уже почти пять лет – с весны 2016 года.

Она работает следующим образом:

Сначала обновление устанавливается в раздел на накопителе, отдельный от раздела действующей версии системного ПО.

После установки обновления, пользователь видит сообщение о необходимости произвести перезагрузку, которая займет примерно столько же времени, как и обычная.

Это очень удобно для пользователя. Кроме того, снижается риск повредить данные при обновлении и других критических сбоев.

Ранее в Google позволили производителям самостоятельно решать добавлять ли функцию "бесшовных обновлений" в модели на базе Android 11.