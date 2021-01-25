Samsung лишила смартфоны Galaxy S21 важной функции
В середине января Samsung выпустила новую флагманскую линейку Galaxy S21. Смартфоны пока не поступили в продажу, поэтому оценить функционал могут только журналисты и блогеры. Они и сообщают о некоторых неприятных сюрпризах.
На этот раз недостаток в Galaxy S21 обнаружил редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах. Информация подтвердилась и другими источниками, сообщает AndroidPolice.
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Какая функция исчезла в Galaxy S21
Во всех трех моделях Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra недоступна функция так называемых "бесшовных обновлений" (seamless updates или A/B updates). Функция позволяет обновлять системное ПО незаметно для пользователя, без необходимости прерывать использование смартфона.
Напомним, эта функция была реализована в Android уже почти пять лет – с весны 2016 года.
Она работает следующим образом:
- Сначала обновление устанавливается в раздел на накопителе, отдельный от раздела действующей версии системного ПО.
- После установки обновления, пользователь видит сообщение о необходимости произвести перезагрузку, которая займет примерно столько же времени, как и обычная.
Это очень удобно для пользователя. Кроме того, снижается риск повредить данные при обновлении и других критических сбоев.
Ранее в Google позволили производителям самостоятельно решать добавлять ли функцию "бесшовных обновлений" в модели на базе Android 11.
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