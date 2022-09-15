Так называемые "журналисты" российского издания не сообщают, кто является источником информации, однако уверяют, это человек, "близкий к компании". По ее словам, Samsung "рассчитывает вернуться" до конца 2022 года. Речь идет о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина.

Интересно Huawei била орехи экраном смартфона Mate 50 Pro прямо на его презентации: новое стекло выдержало

Что известно

Интересно, что источник якобы не один. Другой утверждает, что о возвращении знают и на "сером" рынке – продавцы сейчас не заинтересованы во ввозе техники Samsung из-за того, что вскоре могут возобновиться официальные поставки.

Конечно, верить российским источникам нельзя. Поводом к таким слухам могла стать сама компания, ранее обновившая официальный российский сайт, добавив смартфоны Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4.

Напомним, новые устройства с гибким экраном представили в начале августа. Компания убрала букву "Z" в наименовании, но только в отдельных странах. Так, для Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и некоторых других смартфоны теперь называются просто Galaxy Fold и Galaxy Flip. Однако в международных рекламных материалах, в частности на презентации, а также для россии, название остается старым.

Последствия

Если это действительно правда и Samsung вернется на рынок оккупанта, это, по мнению авторов оригинального материала, может стать примером для других брендов. Они проследят за реакцией мира и получат сигнал к возвращению.

При этом Samsung придется заново отвоевывать свою долю на рынке, поскольку в ее отсутствие свободную нишу заняли китайские производители.