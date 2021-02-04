Компания Samsung работает над новым смартфоном среднего уровня. Он получит название Galaxy F62. Новинка будет работать под управлением операционной системы Android 11, а также будет оснащена рекордно большой батареей.

Источник: MySmartPrice

Также известно, что Galaxy F62 получит дисплей AMOLED размером 6,7 дюйма. Фронтальная камера сможет формировать изображение с разрешением 32 Мп.

К теме Samsung добавит в свои доступные смартфоны Galaxy A уникальную камеру

Другие характеристики Galaxy F62

Основная камера будет иметь 4 модуля. Сейчас известно разрешение только основного сенсора – 64 Мп.

Galaxy F62 / Фото Mysmartprice.com

В основу смартфона положен процессор Exynos 9825 с графическим ускорителем ARM Mali-G76 MP12. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ.

Автономность обеспечит мощная батарея, емкость которой составляет 7000 мАч. Пока неизвестно, как долго смартфон будет работать без подзарядки, но такая емкость означает, что его нужно будет заряжать раз в несколько дней.